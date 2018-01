La salle de bain est une des pièces maîtresses de la maison. C’est un endroit où les possibilités de décoration sont infinies. C’est aussi un lieu où linges et différents produits peuvent s’entasser très rapidement si votre espace de rangement n’est pas suffisant. Pour éviter ce genre de problèmes, voici quelques astuces qui pourraient vous aider.

Les meubles miroirs

Le miroir de salle de bain est un élément indispensable. Il vous aide à vous préparer au quotidien. Mais saviez-vous que vous pouvez aussi opter pour des miroirs servant à la fois de meubles de rangement ? L'intérieur du miroir est l'endroit idéal pour ranger les produits cosmétiques par exemple.

Meuble autour des toilettes

Il faut dire que tout le monde n’y a pas pensé ! En effet, personnaliser vos toilettes en rajoutant des étagères tout autour est tout à fait envisageable. Vous pourrez ensuite y ranger vos papiers toilettes.

L’arrière de la porte

Pour ne pas trop encombrer la pièce, pensez à accrocher vos pyjamas et vos nuisettes sur la porte. Pour cela, il vous suffit de mettre un crochet sur votre porte et le tour est joué. Aussi simple que pratique.

Une échelle ou un escabeau

Vous vous demandez sûrement ce que viendraient faire une échelle ou un escabeau dans la salle de bain ? Eh bien sachez que vous pouvez vous en servir comme vous le feriez avec une armoire de salle de bain. L’échelle peut servir de porte-serviettes tandis que l’escabeau servira d’étagère très originale.

Une planche au-dessus de la porte

Si vous manquez cruellement d’espace, placez une planche au-dessus de votre porte. Ce sera une étagère supplémentaire où les produits de nettoyage trouveront leur place (surtout si vous n’avez pas de buanderie).

Des paniers accrochés

A défaut d’une armoire de salle de bain, il est également possible d’accrocher des paniers en osier sur les murs en guise de porte-serviette ou de tissus. Vous pouvez même en faire des objets de décoration en misant sur des dimensions différentes. Cela permettra de gagner plus de place.

Des bocaux

En plus de donner une touche de style à votre salle de bain, les bocaux peuvent aussi servir de rangement. Vous pourrez ensuite y ranger les accessoires pour cheveux, les mouchoirs ou autres bricoles.

Une barre aimantée

Pour éviter que vos objets ne se perdent, fixez une barre aimantée à même le mur ou même à l’intérieur du miroir salle de bain. Les pinces à cheveux, coupe-ongles, pince à épiler et autres objets en métal ne traîneront plus ici et là. De plus, c’est très pratique lorsque vous êtes pressé le matin.

Des cases de rangement

Afin de gagner de la place dans votre armoire de salle de bain, préférez mettre les objets dans des cases différentes. Non seulement ce sera plus esthétique mais en plus, ce sera nettement plus facile de s’y retrouver. Sinon, vous pouvez aussi acheter des armoires contenant plusieurs niveaux de rangement.

Des tiroirs encastrés

C’est la meilleure solution pour ne pas prendre trop d’espace. Certes, il vous faudra faire quelques petits travaux mais ça en vaudra largement la peine. Le plus important, c’est de savoir utiliser intelligemment l’espace disponible, et ce peu importe la taille de votre salle de bain.