Il ne reste que quelques jours avant que nous entrions tous dans l’automne, cette saison souvent mal-aimée. La rentrée, les impôts, les journées qui raccourcissent, la pluie et la grisaille, c’est vrai que cette saison ne part avec les meilleurs atouts pour nous plaire. Pourtant, l’automne est réputée être la saison favorite des poètes, et possède des charmes parfois insoupçonnés. Couleurs des feuilles, réouverture de nos commerces favoris, reprise de nos émissions favorites, saison idéale pour la randonnée, premiers weekends de cocooning, l’automne peut être abordée comme une superbe saison entre la chaleur de l’été et le froid de l’hiver. Voici nos conseils décoration pour créer chez vous un cocon qui vous permettra de passer l’automne de la meilleure des façons :

Faire son cocon

Une seule règle, des couleurs chaudes et des matériaux naturels ! Sélectionnez des meubles qui vous apportent cette chaleur qui va manquer pendant l’automne et l’hiver. Un canapé confortable, si possible un canapé d’angle, sur lequel vous pourrez passer de longues heures de binge watching de vos séries favorites est clairement indispensable. Accompagné d’une jolie table basse en bois, comme peu en proposer Grenier Alpin, quelques plaids, pour les plus chanceux une cheminée, vous obtiendrez un coin salon cosy, sur lequel vous pourrez passer vos soirées et vos weekends pluvieux dans les meilleures conditions ! Il existe également de petits poufs pour poser vos pieds pour plus de confort !

Il ne vous reste plus qu’à trouver un bon livre ou une bonne série à regarder en amoureux !

Décorer son appartement

Un autre point très important pour se sentir bien, la décoration ! Elle doit bien sûr être à vos goûts, la décoration c’est personnel, mais voici quelques conseils de bons sens pour choisir votre déco !

Tout d’abord, on oublie les cadres photos de plage, de shorts et robes, finalement bien trop déprimants lorsqu’on peut voir la pluie tombée de l’autre côté de la vitre. Nous vous conseillons de privilégier de belles photos de famille, et pourquoi des photos de fêtes, de balades en forêt, de randonnées et de vacances aux sports d’hiver. L’automne et l’hiver sont bientôt là, à vous d’en faire les saisons reines de votre logement !

Nous conseillons également les petits objets de décoration anciens, parfois rassurants, comme des anciens outils en bois, des cadres photos en bois, pour accentuer le côté chaud et cosy de votre pièce.

De jolis plaids, des coussins jolis et confortables seront également vos plus fidèles atouts pour vos moments de repos.

Quelques plus

Nous vous recommandons bien sûr de pallier le manque de soleil en renforçant votre alimentation, et notamment en mangeant des aliments qui vous font du bien. Pommes, fruits secs, thé vert seront vos alliés pour passer un automne sans kleenex ! C’est également une période clé pour de bonnes résolutions, on essaie d’arrêter les cigarettes et l’alcool et on essaie de regagner les heures perdues pendant l’été !

Encore des doutes sur les pouvoirs de l’automne ? Faites ce test : http://test.psychologies.com/tests-bien-etre/tests-forme/quelle-est-votre-saison-preferee/votre-saison-preferee-l-automne