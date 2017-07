Les sources d’inspiration pour décorer son salon sont nombreuses. C’est l’endroit où une certaine ambiance est instaurée. Afin de vous aider, suivez à la lettre ces 3 étapes capitales pour allier sa décoration avec cachet et succès.

Réussir la décoration intérieure de salon

Entreprendre de se lancer dans la décoration intérieure comme celle de décorer son salon est tout autant primordial que facile. Pour comprendre toute son importance, on définira la pièce comme étant un lieu d’accueil et le passage obligé des invités. Réaliser sa décoration impose la connaissance de certains principes et de passer par 3 étapes incontournables.

Définir ses besoins et ses zones activités au salon

L’aménagement d’un salon doit être pratique et cohérent, en étant adapté au mode de vie de ses usagers et bien pensé.

En rentrant du travail, certaines personnes aiment se poser au salon pour y lire ou juste pour s’y prélasser. Avez-vous prévu un coin salon ou de partager la surface pour y aménager une salle à manger ?

Vos habitudes, ainsi que le temps que vous y passez au quotidien, rythmeront la disposition de cet espace. Sa configuration sera personnalisée et adaptée à vos besoins.

Vous pouvez désormais envisager à son ameublement et à sa décoration à tête reposée.

L’ameublement du salon

La base d’une décoration intérieure de salon est de savoir choisir et de disposer ses meubles.

Afin de recevoir les invités avec tout le confort voulu, le choix des fauteuils et de l’ensemble salon est vaste. Le canapé est la pièce centrale du salon. Vous le disposerez en premier. Le reste s’articulera tout autour de lui : table basse, table d’appoint, le salon, les meubles bas tel que la commode, le buffet ou une bibliothèque.

Pour une idée astucieuse d’assises supplémentaires, prévoyez ici des poufs et des coussins.

La décoration du salon

Quelle que soit la superficie de salon disponible, l’essentiel de la décoration intérieure de salon repose sur les incontournables suivants. Le revêtement de sol, l’habillement des murs et les diverses options d’éclairage en constitueront les règles de bases essentielles d’une recherche stylée.

Le revêtement de sol se décline dans de nombreuses possibilités. N’oubliez pas de poser un ou plusieurs tapis de sol, ils apporteront la touche de chaleur et réchaufferont l’atmosphère !

Les murs se prêtent avec facilité à toute décoration, ne les surchargez pas de tableaux et de miroirs. Pour davantage de personnalisation, exposez vos souvenirs de vacances ou vos collections. Faites ressortir aussi un pan de mur avec une couleur contrastante ou choisissez de l’habiller avec originalité !

La lumière instaure une certaine ambiance et permet de structurer le salon. N’hésitez pas à multiplier les luminaires et les suspensions.

Et voilà vous avez respecté les principes de base pour décorer votre salon : il semble sorti d’un magazine de décoration !