Sous le toit d’une maison, les combles peuvent être aménageables. Le plus gros souci auxquels les foyers sont confrontés est la déperdition de chaleur, engendrant des ponts thermiques. La solution est de procéder à une isolation des combles afin d’améliorer la qualité de vie et le confort des habitants. Découvrez le Pacte Energie et Solidarité pour en bénéficier à 1 Euro !

1. L’isolation thermique et acoustique

Des travaux d’isolation de combles à 1 €, est-ce vraiment possible ? Le ministère de l’Ecologie a mis en place un programme dédié aux particuliers logés dans une maison individuelle.

Dans le cadre du développement durable et valable aussi pour la rénovation énergétique, ce Pacte d’Energie et de Solidarité est réservé à une certaine catégorie de personnes.

Tout en améliorant les performances énergétiques du bâti, les travaux « isoler des combles pour 1€ » visent à réaliser des économies d’énergie au sein des foyers. La performance de cette nouvelle isolation, leur permettrait une diminution de la facture énergétique allant jusqu’à 30 %.

2. Les conditions d’éligibilité

Sous réserve de certaines conditions, les propriétaires et les locataires peuvent bénéficier de ce programme d’aide. Pour accéder à la possibilité d’isoler leurs combles à 1 €, leur maison d’habitation datera d’au moins 2 ans et sera situé en métropole ou en TOM.

Les démarches seront simplifiées avec la validation d’un conseiller travaillant en partenariat avec Pacte Energie Solidarité. Le financement est pris en charge par des énergéticiens soucieux de l’environnement.

Ces personnes doivent posséder des revenus fiscaux, datant de N-1 ou de N-2, ne dépassant pas un certain plafond autorisé par le Ministère. A titre d’information, les revenus d’un foyer de 4 membres en Ile de France, ne devraient pas atteindre les 40 758 € et, s’ils se situent en province les 29 400 €.

La prime accordée dépendra de l’évaluation d’un certain nombre de facteurs. Ces critères reposent sur : la superficie, l’encombrement, l’accessibilité des combles, l’ancienneté de la structure du toit, de la localité géographique, etc.

Rappelons-le, en temps normal, ces personnes ne pourraient pas se permettre ces travaux. Une facture d’isolation pour des combles vides est chiffrée à 30 Euros et à 50 Euros le mètre carré pour des combles aménagés.

3. Isoler des combles à 1 €, avec un procédé de qualité

Les isolants utilisés doivent présenter un « coefficient de résistance thermique supérieur ou égal à 7 m².K/W en comble perdu et supérieur ou égal à 6 m².K/W en rampant de toiture ».

Par conséquent la laine minérale a tous les critères requis en matière d’écologie, en question sanitaire et en durabilité.

La méthode appliquée allie rapidité et efficacité. Il s’agit de souffler mécaniquement la laine minérale en flocons. Grâce à ce procédé, on obtient une couche homogène de la surface à isoler.

4. Des garanties

Pour réaliser ces travaux, isoler les combles à 1 €, on choisit parmi une liste un artisan certifié RGE situé à proximité. Ces professionnels seront sélectionnés pour leurs qualifications et leur expertise professionnelle. De plus, leurs produits seront certifiés ACERMI ou CE. La norme ACERMI est décernée à des isolants thermiques dont les performances et la fiabilité a été vérifiée.