Comment aménager un coin télé ?

Que ce soit simplement pour regarder les informations le soir, un film en amoureux ou pour regarder une finale de coupe d’Europe de football, le coin télé a toujours une place privilégiée dans notre habitat.

Voici nos astuces pour aménager son coin télé de manière cosy et pratique, que l’on soit tout seul ou à 10 !



1. Le canapé

On n’y pense jamais assez, mais votre canapé et vos fauteuils vont avoir un rôle essentiel pour votre soirée. Un canapé design confortable, des fauteuils assortis sont bien sûr des meubles obligatoires à avoir et seront vos alliés pour un vrai moment de détente. Ne chargez pas trop vos meubles avec des coussins, qui finissent la plupart du temps à se retrouver par terre car ils prendront trop de place, voir à servir de projectiles et d’ennemis jurés pour les vases de la pièce !

Pour l’assise, nous vous conseillons de toujours prévoir des petits poufs, des chaises supplémentaires pliables au cas où. Lors d’une soirée télévisée, il n’est jamais agréable de se retrouver sur un tapis ou un carrelage, surtout lorsque celui-ci a été arrosé de sodas quelques minutes avant ! Prévoyez donc de la place pour tout le monde, et si besoin, emprunter des chaises ! Un petit repose pied pour chacun sera toujours très appréciée et pourra servir de siège supplémentaire si besoin.

Est-ce que j’ai besoin de préciser qu’un plaid tout doux est OBLIGATOIRE pour les soirées d’hiver ?

2. La télévision

Si les ventes de télévision augmentent avant chaque coupe du monde ou coupe d’Europe de football, ce n’est pas pour rien ! Vos amis peuvent être très sympas, suivre un match ou un épisode de séries sous-titrées sur un tout petit écran ou sur votre ordinateur…bof bof non ? Nous vous recommandons de prendre une télévision avec un écran large, au moins 80cm de dimension. Si besoin, vous pouvez l’emprunter à un ami, à condition de vérifier que votre meuble télé est suffisant pour accueillir la bête !

Dans l’idéal, un retro projecteur avec suffisamment de recul fera un effet mouche sur vos invités ! Attention au bruit que certains retro projecteurs peuvent faire, nous vous recommandons un maximum de 35 Db. Au-Delà, vous risquez d’être dérangés surtout si le projecteur se trouve juste derrière vous.

3. Décoration

Pour la décoration, nous vous recommandons forcément de la déco qui rappelle vos films et séries préférés. Attention cependant à ne pas la faire trop charger, au risque de détourner l’attention du spectateur de l’écran et même de risquer des chutes d’objets. Et oui, un coin télé, ça vit !

Nous partirons donc sur de jolies cadres photo à accrocher au mur, et qui contiennent les affiches de vos films et séries préférées.

4. Meuble secret

Alors oui, les soirées télé sont rarement associées à des repas sains…le combo bière-pizza est toujours apprécié malgré ses ravages sur nos tours de taille ! Mais on peut également ajouter olives, crudités de type concombre et carottes avec des dips, cacahuètes…

Côté meuble, nous vous conseillons de prévoir un petit meuble de rangement, accessible facilement pour préparer vos plateaux repas / apéros. Nous vous avons déniché une petite table basse qui peut recevoir vos bouteilles et autres snacks :

Ou dans un autre style, cette table basse qui peut accueillir des bouteilles de vin, et qui a un design très sympa.