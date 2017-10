Le 20 septembre 2017, par l’intermédiaire du ministre de la Cohésion des territoires et son secrétaire d’Etat, notre gouvernement a annoncé la prolongation du dispositif loi Pinel, cependant certaines conditions d’éligibilité ont été modifiées.

Voyons ensemble quels seront les avantages de la loi Pinel en 2018.



Le montant de votre réduction d’impôt

Le 20/09/2017 à l’Hôtel de Castries, Jacques Mézard et Julien Denormandie les ont annoncé le prolongement du dispositif mais n’ont pas touché au montant de la réduction d’impôt que cette loi vous permet d’espérer.

Il vous est toujours possible d’économiser jusqu’à 63 000€ d’impôt sur 12 ans d’investissement.

Voici 3 exemples de défiscalisation en loi Pinel :

Pour un achat immobilier neuf de 150 000€, votre réduction d’impôt sera de :

18 000€ si vous louez votre bien pendant 6 ans

27 000€ si vous louez votre bien pendant 9 ans

31 500€ si vous louez votre bien pendant 12 ans

Plus votre investissement financier et plus la durée de locations sont élevés et plus votre réduction sera conséquente.

Les conditions à respecter pour profiter du dispositif Pinel

Le logement que vous allez acquérir devra respecter certains critères afin d’être éligible :

Etre labélisé BBC 2005 ou RT2012

Etre loué au maximum 12 mois après la livraison du bien

Etre neuf ou à rénover (mais avec d’importants travaux)

Etre situé dans une zone tendue : A, A bis et B1, c’est sur ce critère que le gouvernement à modifié les conditions d’éligibilité, les logements situés en zone B2 et C ne pourront plus rentrer dans le cadre de la loi Pinel. Si vous souhaitez investir dans zones, dans le but de défiscaliser il vous faudra réaliser cet investissement avant le 31 décembre 2017.

Les conditions pour la location d’un bien éligible en loi Pinel :

Plafonnement des loyers en fonction de la zone de votre logement

La location devra être non meublée

La période pour laquelle vous vous engagez à louer votre bien devra être de 6, 9 ou 12 ans

Le logement ne devra pas être loué meublé

En résumé, les avantages de la loi Pinel ne changeront pas en 2018, ce dispositif de défiscalisation permet :

Une réduction d’impôt allant jusqu’à 63000€

De se construire un patrimoine

Préparer votre retraite

Permet de louer votre bien à vos ascendants et descendants.

Plus de précisions sur les conditions d’éligibilité et avantages de la Loi Pinel en 2018 sur www.La-Loi-Pinel.com et le contenu de la nouvelle loi logement ici .