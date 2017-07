Une baignoire sabot pour une salle de bain accessible et sécuritaire

Avec l’âge, le corps éprouve de la difficulté à répondre à la demande de l’esprit. Il devient de moins en moins dynamique et des problèmes de mobilité peuvent faire leur apparition. Si vous souhaitez garder votre autonomie dans la maison, l’aménagement d’une salle de bain adaptée est recommandé.



Il s’agit de mettre en place une baignoire senior disposant de l’équipement nécessaire pour prendre tranquillement le bain. En effet, personne ne souhaite prendre sa toilette en se faisant aider par une autre personne. Pour éviter ce genre de situation, il faut remplacer votre installation classique par une baignoire sénior.

Baignoire sabot à porte

Sur le marché, il existe de nombreux modèles de baignoire. Le plus répondu est la baignoire classique qui ne convient malheureusement pas aux séniors. Vous devez donc opter pour une baignoire sabot si vous souhaitez acquérir un modèle répondant à vos attentes.

Ce type de baignoire peut être équipé d’une porte permettant d’accéder facilement à l’intérieur. En effet, les personnes du troisième âge ont habituellement du mal à enjamber le rebord d’une baignoire classique. Pour remédier à ce détail, l’installation d’une baignoire sénior dans la salle de bain est indispensable.

Avantages d’une baignoire sabot

Ce modèle est destiné particulièrement aux séniors. Il offre des avantages non négligeables. Il s’intègre facilement dans toutes les configurations d’espaces, surtout dans les petites salles de bain.

Si votre pièce d’eau dispose d’une surface assez réduite, la baignoire sabot constitue une valeur sûre pour faire sereinement sa toilette. Elle dispose de dimensions réduites afin d’occuper un minimum d’espace lors de son installation. Il existe d’ailleurs des modèles qui s’intègrent au coin de la pièce permettant de faire un gain de place considérable. Ergonomique, la baignoire sabot convient parfaitement aux personnes qui éprouvent des difficultés à se mouvoir convenablement. Malgré sa petite taille, elle permet de prendre le bain confortablement. Elle est d’ailleurs équipée d’un siège permettant de s’assoir aisément. Vos jambes peuvent s’étendre de tout son long sans peine.

Baignoire sabot, les critères de choix

Avant d’acquérir une baignoire sabot, il convient de déterminer quelques critères facilitant votre choix. Il faut prendre en compte le type de matériaux. Ce modèle de baignoire peut être réalisé en fonte garantissant une grande longévité. On la retrouve également en bois pour un style plus rustique. Ce type de baignoire peut aussi être fabriqué en résine. Un matériau robuste permettant d’avoir différentes formes. Il est possible de trouver des baignoires sabot en acrylique qui se caractérisent par leur légèreté et leur durabilité. Vous pouvez trouver facilement votre baignoire sabot sur seniorbains.com.

Décorative et élégante

La baignoire sabot apporte une élégance particulière dans la salle de bain. Elle propose des atouts décoratifs, ce qui lui permet de sublimer la pièce. Elle se marie parfaitement avec la majorité des styles étant donné la multitude de modèles disponibles dans le commerce. Grâce à son design, elle se fond dans tous les décors. La baignoire sabot revient à la mode actuellement. Elle trouve sa place dans de nombreux foyers, notamment pour la toilette des séniors.