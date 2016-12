Bien protéger son mobilier de jardin en hiver

Pendant la saison chaude, le meilleur moyen de profiter de son jardin consiste à installer un mobilier de jardin, soit, l’équipement adéquat pour avoir un peu de fraîcheur au milieu de la verdure.



Mais quand vient l’hiver, c’est une autre histoire. Cette période glaciale où l’on ne souhaite qu’une chose, rester chez soi dans un canapé bien douillet auprès du feu. A ce moment, il s’avère indispensable de préserver son mobilier de jardin pour pouvoir les réutiliser au printemps. Hiver est synonyme d’humidité. Un fléau qui n’est guère favorable à nos meubles d’extérieurs. Pour que ces derniers puissent passer la saison sans encombre, quelques mesures de protection s’imposent.

Nettoyer avant de ranger

Quand il commence à faire froid, on a hâte de ranger son mobilier du jardin au fond d’un abri. Et pourtant, il est crucial de bien le nettoyer avant cela. Etant bien propre, les risques de moisissures et de dégradations seront minimes.

Pour le mobilier en bois, le nettoyage doit se faire avec une brosse dure afin de retirer toutes les traces de salissures qui ont tendance à se loger dans les rainures du bois. Par conséquent, les matériaux comme le teck ou l’acacia résistent aux intempéries. Avec les mobiliers en résine tressée, un lavage avec de l’eau savonneuse est à préconiser. Sinon, un coup de chiffon suffira amplement pour les meubles de jardin en aluminium.

Si le fer forgé constitue votre mobilier, c’est le moment de vérifier les impacts de la peinture.

L’importance de l’abri en hiver

En plus de vos meubles d’extérieurs, l’abri de jardin a été conçu pour accueillir vos matériaux en tout genre. Une construction utilitaire qui est à la fois esthétique et fonctionnelle. Elle permet de garder au sec les équipements de jardinage à cette période de l’année. Pensez tout de même à les bâcher pour une protection optimale. Alors que l’hiver commence à peine à pointer son nez, il n’est pas encore tard de s’en procurer avec un crédit en ligne rapide sans justificatif. Une solution crédit facile d’accès sur les plateformes de prêt, d’autant qu’il est destiné à financer des biens de consommation dont l’abri de jardin.

Au retour du printemps, votre mobilier de jardin sera en parfait état sans le moindre dommage malgré le froid et le gel. Ainsi, vous allez pouvoir ressortir vos meubles d’extérieur, sans oublier d’adopter les bons gestes, notamment pour les bois exotiques. A l’aide de ces conseils, vous allez pouvoir profiter le plus longtemps possible de votre mobilier de jardin.