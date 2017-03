Bricolage à la maison : ne pas minimiser l’aspect sécurité !

Bricoler chez soi est pour certaines personnes une corvée. Nous pensons par exemple aux fameux meubles en kit qu’il est nécessaire de monter avec des notices incompréhensibles. Pour d’autres personnes, le bricolage est une véritable passion.



Plus qu’un passe temps, le bricolage devient alors un loisir. Il n’est pas rare que certains bricoleurs remplissent des pièces entières de multiples outils pour assouvir leur passion du bricolage. Quoiqu’il en soit, être un bricoleur amateur ou un bricoleur passionné doit impérativement ne pas être effectif au détriment de la sécurité. Nombreuses sont les personnes à avoir tendance à s’équiper convenablement pour assurer leur protection lors de séances de bricolages plus ou moins conséquentes. Petit tour des précautions à prendre pour assurer votre sécurité lorsque vous bricolez !

La prévention au détriment de la guérison !

Mieux vaut prévenir que guérir. Voilà l’un des proverbes les plus populaires. Logique puisqu’il est nécessaire d’anticiper certains accidents en prenant les précautions nécessaires afin d’éviter le pire. Cependant, il est courant que nous prenions des dispositions après que le mal soit fait ! Inversons donc ce schéma.

Il est donc essentiel de faire, dés aujourd’hui, un constat de vos actions de bricolages pour déterminer les points de dangers potentiels qui vous entourent. Vous pourrez ainsi identifier les sources de riques. Par la suite, vous pourrez ainsi déterminer les accessoires de sécurité dont vous avez besoin. Même si vous n’êtes pas un professionnel, il est important de vous équiper avec des vêlements de travail.

Les équipements de protection individuelle essentiels

Toujours dans cette logique de prévention, il est nécessaire de convenablement vous équiper pour vous protéger. A l’image de la trousse à pharmacie, il vaut mieux disposer des éléments essentiels pour pouvoir se prémunir de problématiques que l’on peut rencontrer. Les équipements de protection individuelle que l’on appelle communément EPI doivent donc faire partie de votre attirail de bricoleur tout comme vos outils.

Quels sont les équipements de protection individuelle à posséder impérativement ? Tout d’abord, il est nécessaire de protéger les extrémités de votre corps qui sont les plus exposées aux risques d’accidents. Les mains, les pieds et la tête sont les parties du corps parmi les plus exposées. Il est donc important de s’équiper de gants, de chaussures de sécurité et d’un casque. Il ne faut pas oublier les parties du corps sensibles comme les yeux. Les lunettes sont donc conseillées si votre activité de bricolage le nécessite. Bricoler en toute sécurité est plus qu’un conseil, il s’agit d’une nécessité !