Le canapé, pièce maitresse du salon !

Meuble situé au cœur du salon, le canapé offre tout son charme à cette pièce. Ce grand meuble central est présenté sous des designs de toutes les sortes, allant du vieux canapé baroque au canapé contemporain. Avant de décider quel canapé convient à son salon, il faut étudier les paramètres comme la taille ou le revêtement qui s’harmonise avec la pièce.



Grand meuble multifonction

Le salon, pièce principale de la maison, se doit d’être un espace chaleureux et accueillant pour toute la famille. Afin que tout le monde puisse s’y installer à son aise, il faut y aménager un canapé plus ou moins grand. Pouvant souvent supporter 5 à 7 personnes, c’est le meuble idéal pour les discussions en famille et les soirées entre amis. Comme aujourd’hui, le salon est aussi une pièce très fréquentée pour les séances TV ou la pause lecture, le canapé est le meuble idéal où se lover confortablement.

Les différentes sortes de canapé

A chaque salon son canapé. Le meuble se choisit généralement en fonction de l’espace où il sera placé. Pour les salons ayant de l’espace à revendre, le canapé d’angle est le meuble parfait avec lequel passer des moments conviviaux. Il procure une allure moderne à la pièce. Pour les salons moins spacieux, il existe le canapé-lit : confortable et très pratique. Convertible, ce meuble se transforme alors en lit. Il n’est pas non plus rare de voir les traditionnels canapés droits dans les petits espaces. Les canapés 2 places Tousalon sont aussi idéaux pour ces pièces modestes. Alliant charme et simplicité, ils donneront de l’allure au salon.

Un panel de matières pour des styles différents

La matière de revêtement du canapé définit le style du salon. La matière la plus commune est sans doute le cuir qui offre un salon chic et très tendance. Les amateurs de meubles traditionnels peuvent opter pour un salon en bois massif, qui offre un décor un peu rustique. Pour ceux qui aiment varier les couleurs et les motifs de leur salon, le tissu est le revêtement idéal car il peut facilement être remplacé.