Comment changer le joint d’un robinet qui fuit

Un robinet qui fuit peut occasionner d’énormes dépenses sur votre facture. Quand cet élément présente des fuites, c’est parce que les joints sont défaillants, il faut donc les remplacer. Ce remplacement n’est pourtant pas à prendre à la légère. Une installation défaillante des nouveaux joints ne fera qu’engendrer le même problème. Il existe quelques étapes à suivre pour réaliser ce changement de joints à la perfection. Des matériels seront aussi à prévoir au préalable.

Les différentes étapes pour remplacer les joints du robinet

Pour procéder au changement des joints du robinet, il faut commencer par fermer le robinet d’alimentation d’eau et vidanger les eaux restantes dans les canalisations en ouvrant le robinet. Pensez également à fermer la bonde du lavabo pour éviter que les vis et les écrous ne tombent dans les canalisations. Il est aussi préférable de placer un chiffon sur le lavabo afin de le prévenir des rayures et de toutes sortes de dommage occasionnés par les outils.

Il s’agit maintenant d’accéder aux joints endommagés. Pour cela, il faut commencer par retirer les poignets du robinet, dits aussi croisillons. Cela s’effectue par le dévissage de la cache de la poignée et de la vis de fixation qui se situe à l’intérieur de cette dernière. Pour retirer la poignée, il suffit de suivre son axe d’inclinaison.

Il faut ensuite retirer la tête du robinet en dévissant l’écrou à l’aide d’une clé à molette. S’il est difficile à dévisser, vous pouvez l’enduire de produit dégrippant et laisser agir le tout pendant quelques minutes. Après, il vous suffit de dévisser à la main.

Vous allez maintenant retirer les joints endommagés. Sachant que ce sont ces éléments qui rendent le lavabo étanche, étant usés, il est donc normal que les fuites surviennent. On peut se servir d’un couteau à bout rond ou d’un tournevis pour s’en débarrasser.

Une fois qu’on a pu remplacer les joints, il suffit de tout remonter.

Pourquoi faire appel à un plombier ?

Parfois, les étapes paraissent plus simples à dire qu’à faire. C’est justement pour cela qu’il est recommandé de faire appel à un plombier pour ce genre de mission. Par exemple, ce plombier à plaisir qui peut intervenir en urgence pour régler un robinet qui fuit, il est strictement utile d’avoir des connaissances spécifiques dans ce domaine pour un résultat de qualité.

Grâce à l’intervention d’un plombier, on peut estimer le coût des travaux plus facilement, et prévoir entre autres tous les matériaux nécessaires pour cette opération.

L’assistance de ce professionnel garantira également la qualité d’installation, qui va permettre à votre robinet de fonctionner normalement pour les années à venir.