Comment choisir un four à pizza à bois ?

Vous souhaitez acheter un four à pizza pour cuisiner des bons petits plats de façon originale mais vous ne savez pas quels sont les critères à prendre en compte pour votre achat ? Suivez le guide, nous vous donnons des conseils pour vous aider à trouver le four à bois qui conviendra à vos habitudes et à vos envies.



Un Four à Pizza qui colle avec vos habitudes du quotidien

Le four à bois est un outil de cuisson irremplaçable qui n’a rien à voir avec une méthode de cuisson électrique, comme par exemple un four : il donnera un goût unique à vos aliments, quelle que soit la recette.

Pour bien choisir son four à pizza, il est important de déterminer dans un premier temps de mesure l’espace dont vous disposez dans votre cuisine (ou dans votre restaurant) et dans un deuxième temps, de connaître vos habitudes alimentaires (ou celles de vos clients) afin de mieux cerner les options dont vous allez avoir besoin au quotidien.

Sur le marché, vous aurez accès à des modèles variés donc chacun comporte sa spécificité qui correspondent à des besoins précis et ce, que vous soyez un particulier ou un professionnel.

Le produit phare du four à bois : la pizza !

Pour les connaisseurs comme les professionnels de la restauration, la pizza traditionnelle doit être cuite au feu de bois pour ce goût si authentique et unique qui vient des flammes et de la caramélisation des sucres contenus dans la pâte. Le point fort pour les professionnels ou les familles nombreuses : vous pouvez cuire plusieurs fois à la fois, ce qui est un gain de temps considérable !

Le four à bois est idéal pour faire de succulentes pizzas selon la méthode traditionnelle italienne : elles seront moelleuses et croustillantes à la fois. Sa particularité est de pouvoir être utilisée à l’intérieur de votre maison et peut être synonyme de gain de place puisque certains modèles sont encastrables.

Bien entendu, le four à pizza demande quelques précautions d’usage comme par exemple être installé dans une pièce bien aérée avec un bon système d’évacuation pour écarter tout risque d’asphyxie alors qu’il est en fonctionnement. De plus, le four à pizza atteint de très haute températures et doit donc être isolé de tout produit inflammable.

Choisissez un four à bois de préférence équipé d’un bac spécialement prévu pour récupérer les cendres pour faciliter l’entretien et éviter de salir votre cuisine au fur et à mesure des utilisations.