Vous recherchez pour votre intérieur une déco qui mette en application les principes du zen et qui vous permette de résister à la complexité du monde moderne ? Créez votre intérieur d’inspiration japonaise, de la cuisine à la salle de bain, en passant par la chambre. A vos futons, prêt, partez !

Le salon et la cuisine, tout en clarté et en sérénité

Le salon est la pièce de vie par excellence, le lieu où l’on reçoit et où l’on partage. Il faut donc qu’il soit chaleureux tout en facilitant la circulation des personnes. En cela, le salon japonais est un exemple de réussite. Pour le reproduire, voici quelques idées :

– Investissez dans un canapé d’angle pour accueillir un maximum de convives sans trop d’encombrement.

– Choisissez une table basse de grande capacité: au Japon, il n’est pas rare de prendre ses repas autour de la table du salon.

– L’ensemble des meubles doit être bas (optez pour les enfilades), de couleur sombre (noir, wengé…). Jouez le jeu de la déco nippone avec un élément laqué, mais pas plus !

– Aux murs et au sol, adoptez des couleurs claires (beige, taupe, crème) pour mettre les meubles en valeur.

La cuisine est généralement ouverte sur le salon et joue sur les mêmes contrastes meubles sombres / murs et sols clairs.

Vous souhaitez séparer ces deux pièces ? Pensez aux cloisons japonaises, idéales pour moduler les espaces tout en laissant filtrer la lumière.

La chambre japonaise invite au repos réparateur

La chambre à coucher japonaise atteint des paroxysmes de simplicité et de quiétude. C’est simple, on en bannit tout ce qui est superflu et contraire au repos et à la méditation.

Par contre, on ne zappe pas le fameux futon, élément indispensable de la chambre japonaise. Le mot futon signifie « literie » en japonais. Traditionnellement, il était constituéd’une fine couche de coton déroulée au sol pour la nuit et repliée pour laisser place aux activités de la journée. Dans les maisons plus cossues, où la seule fonction de la chambre était le sommeil, les matelas futons se sont « sédentarisés » et dotés de sommiers fixes. D’un confort sans égal, ces lits japonais sont par ailleurs de véritables chefs d’œuvre de design épuré.

En ce qui concerne la déco, on reste évidemment très léger mais on ne lésine pas sur un éclairage de qualité. Les boules japonaises en papier, à fixer au plafond ou à utiliser en lampe de chevet, n’ont que des avantages : élégance, éclairage doux, prix mini… Alors on n’hésite pas àen installer différents modèles aux quatre coins de la pièce en jouant sur les couleurs.

Enfin, pour apporter une touche de verdure, ajoutez dans un coin des bambous dans un haut vase en verre. Effet zen garanti sans entretien particulier !

La salle de bain nippone : high-tech et bien-être

S’il est un domaine avec lequel les Japonais n’ont guère envie de plaisanter, c’est celui de l’hygiène. Pas étonnant que les innovations les plus spectaculaires en matière de douche, de lavabo ou encore de toilettes nous viennent tout droit du pays du Soleil Levant. Les trouvailles les plus folles ?

– Le miroir interactif, de la firme Seraku, qui permet de consulter ses mails en se brossant les dents.

– La douche dont le jet change de couleur suivant la température de l’eau, pour éviter les risques de brûlures.

– Les fameux W.C. japonais avec douchette intégrée. Il paraît que l’essayer, c’est l’adopter.

Au rayon déco, encore une fois, on allège. Misez sur des vasques ou baignoires aux lignes japonisantes et adoptez des solutions de rangement fermées pour cacher tout votre « petit bazar »! Pour rester dans le thème du Japon, sans en faire des tonnes, choisissez le bon rideau de douche. Avec un imprimébambou ou galet, vous serez dans le ton sans surcharger l’espace. Côté couleur, on aime les teintes sombres sur de larges dalles de carrelage rectangulaires en bas de mur.

Et pour ceux qui ont la chance d’avoir un jardin, un balcon ou une terrasse, prolongez l’ambiance zen jusque dehors. Des idées par ici.