Faut-il investir dans l’immobilier ?

Acheter un bien pour le mettre en location est tentant pour de nombreuses personnes. Cependant beaucoup se demandent s’il faut vraiment investir dans l’immobilier. Certains avancent des arguments pour, d’autres des arguments contre. Comment faire le tri et déterminer si ce placement en vaut la peine ?



Pourquoi l’investissement immobilier est intéressant

Que l’on dispose d’une épargne ou que le souhaite s’en constituer une, l’immobilier a un côté rassurant. Il permet de faire l’acquisition d’un bien réel qui dispose d’une utilité (loger des personnes). Contrairement à la bourse, à une assurance-vie ou à des produits plus particuliers comme l’or ou le diamant, le placement dans l’immobilier est tangible :il permet d’être propriétaire d’un bien durable dans le temps. Utilité et durabilité : ces deux caractéristiques font que l’immobilier arrive à conserver une valeur.

Investir en immobilier locatif permet également se constituer un complément de retraite grâce aux loyers générés, loger sesparents ou ses enfants pendant leurs études, transmettre un bien à ses héritiers…

L’investissement immobilier peut aussi être intéressant si l’on achète dans un cadre fiscal avantageux pour réduire son impôt sur le revenu. Pour une acquisition dans le neuf, la réduction peut atteindre jusqu’à 6.000 euros par an. Pour de l’ancien, on peut tabler sur une réduction fiscale grâce à l’imputation des travaux sur ses revenus fonciers.

Pourquoi l’investissement immobilier n’est pas toujours pertinent

Première élément : placer de l’argent dans l’immobilier mobilise beaucoup d’argent. Il faut souvent s’endetter sur dix, quinze ou vingt ans pour acheter. De plus, la rentabilité que l’on peut attendre d’un logement locatif n’est pas très attractive, allant de 2 à 4% par an en général.Il faut donc voir ce placement comme un investissement de long terme, or cela ne convient pas à tout le monde.

Un bien immobilier n’est pas non plus « liquide », c’est à dire qu’il est long de récupérer le capital placé si l’on en a besoin. Il faut alors faire toutes les démarches pour revendre, ce qui peut prendre 2 à 6 mois, voire plus.

Les risques locatifs sont un autre frein. Les locataires peuvent en effet ne pas payer leur loyer, ce qui peut mettre le propriétaire dans une situation difficile si ce dernier paie par ailleurs un crédit. Pour maîtriser ce risque, il faut souscrire à une assurance loyers impayés.

L’achat d’un logement locatif entraîne donc des frais : mise en location, frais de gestion, assurance… etimpôts. Les loyers perçus sont imposés et sont soumis à la taxe foncière.

Enfin, investir dans un logement locatif suppose de procéder à des travaux de rénovation de temps en temps : usure normale, travaux liés aux parties communes du bâtiment etc.

La pertinence d’un investissement immobilier diffère selon les personnes

Chaque placement comporte des avantages et des inconvénients. Alors « Faut-il investir dans l’immobilier » ? Difficile de donner une réponse tranchée en faveur ou contre ce type d’investissement. Tout dépend des objectifs et de la situation patrimoniale de chacun. Dans ce contexte, certains professionnels du conseil en immobilier comme idealinvestisseur.fr, aident les particuliers à y voir plus clair.

Néanmoins, les épargnants prudents cherchent de plus en plus à sécuriser leurs placements. Parmi tout ce qui existe sur le marché, l’immobilier a l’avantage de conserver une valeur liée à son usage. Durable dans le temps, ses caractéristiques contribuent à lui procurer le titre de « valeur refuge » par excellence.