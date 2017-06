Quelles sont les fonctionnalités d’un logiciel immobilier ?

Avez-vous enfin trouvé l’endroit idéal pour créer l’agence immobilière dont vous avez toujours rêvé ? Après avoir longuement étudié les emplacements et la superficie idéale, il est maintenant temps de penser à l’outil performant qui vous aidera à mieux gérer votre agence. En effet, on parle bien d’un logiciel immobilier.

Un logiciel immobilier, c’est quoi ?

Un logiciel immobilier est un programme informatique intelligent et dont sa mission principale est de faciliter la gestion des données de tous types d’activités immobilières. Ce type de logiciel peut se présenter en full web ou en application. Si vous choisissez la première option, votre logiciel ne fonctionnera pas tant que vous ne serez pas connecté à un réseau internet, vu que le logiciel n’est pas installé sur votre ordinateur. Par contre, si vous optez pour le logiciel sous forme d’application, le logiciel sera directement installé sur votre PC.

Quels sont les avantages d’un logiciel immobilier ?

Aujourd’hui, de nombreuses agences immobilières optent pour un logiciel immobilier afin de mieux gérer leur activité. De plus, cet outil performant procure de nombreux avantages à ses utilisateurs. Tout d’abord, il vous permet de faciliter la gestion de tous les biens immobiliers, que ce soit les maisons, les appartements ou les terrains. Ensuite, il vous permet de modifier les offres tous les jours, de modifier certaines annonces ou de les supprimer, une fois que les biens ont été vendus ou loués. Et enfin, ce logiciel peut diffuser les annonces sur les sites internet et les différents portails, tout en effectuant une mise à jour régulière.

Quelles sont les fonctionnalités de base d’un logiciel immobilier ?

Il est vrai que tous les logiciels destinés aux agences immobilières ne se ressemblent pas. Il en est de même pour les fonctionnalités, mais dans tous les cas, les principales fonctionnalités de bases restent les mêmes. La gestion des biens est l’une des fonctionnalités principales qui doit s’intégrer dans ce type de logiciel. En effet, ce logiciel doit permettre à son utilisateur de saisir rapidement les données et de faciliter les recherches pour effectuer une modification ou une suppression. La multidiffusion des annonces doit également être intégrée dans le logiciel pour que toutes les offres puissent être visibles au public.

Comment choisir un logiciel immobilier ?

Un logiciel immobilier doit être choisi de manière à ce qu’il s’adapte à votre activité. Pour cela, avant de choisir le logiciel, il est préférable de bien définir vos besoins ainsi que vos attentes. Le type de logiciel ne sera pas le même si vous êtes une agence indépendante ou si vous êtes un réseau d’agences. Il en est de même pour un promoteur ou un constructeur. Il est également conseillé de choisir un logiciel facile d’utilisation pour que tout le monde dans votre agence puisse l’utiliser aisément.