Immobilier : 2 tendances de la nouvelle année 2017

2017 arrive bientôt. Le secteur de l’immobilier s’y prépare déjà et envisage de grandes réformes.



Ces innovations touchent presque tous les niveaux du marché. En effet, on remarque quelques nouveautés et évolutions dans la construction, la vente immobilière, mais aussi les réglementations relatives à la propriété. Certaines tendances se précisent de plus en plus à l’approche de la nouvelle année. Elles sont bien parties pour se développer et continuer leur expansion tout au long de 2017. Nous allons nous intéresser à deux d’entre elles.

La révolution de la visite immobilière

Avant de devenir propriétaire d’un bien immobilier, plusieurs étapes sont à passer. Tout d’abord, il faudra définir le budget à votre disposition. Parfois, les fonds propres sont suffisants. Il peut tout de même arriver qu’une source de financement soit indispensable. Pour cela le crédit immobilier fait partie des solutions les plus courantes. Afin de trouver la meilleure offre et bénéficier d’un taux d’intérêt avantageux, il vous est possible de recourir aux services d’un courtier en crédit immobilier comme ici.

Lorsque vous aurez établi votre budget, il est temps de s’attaquer à la recherche d’un bien en vente. Internet, les agences immobilières sont les endroits les plus indiqués pour trouver des annonces intéressantes. Dès que votre sélection est faite, la prochaine phase du processus d’achat consistera à la planification des visites. Cette étape nécessitera un temps considérable, et beaucoup d’énergie, surtout si vous devez choisir entre plusieurs maisons. Ce ne sera pas une mince affaire, car il faudra inspecter l’intérieur comme l’extérieur, au complet de chaque bâtisse.

C’est notamment là qu’intervient l’une des nouveautés du marché de l’immobilier. Elle a vu le jour dans le courant de l’année 2016, et se démarquera certainement en 2017. ce n’est autre que la visite virtuelle. Ce fruit de la technologie utilise l’intelligence artificielle pour permettre aux futurs acquéreurs de visiter les propriétés mises en vente sans avoir à se déplacer. La réalité virtuelle et la réalité augmentée sont les outils de cette révolution.

La construction en 3D

Le 3D est une technologie déjà assez courante. On le retrouve notamment dans les divertissements comme le cinéma ou encore les jeux vidéos. Depuis quelque temps, il touche le secteur de l’immobilier. On fait particulièrement usage de la technologie 3D dans la réalisation des maquettes des édifices à construire et des plans de construction. Mais les professionnels du bâtiment ne se sont pas arrêtés là. Il est désormais possible de construire de véritables bâtisses par le biais de la technologie 3D. Cela est réalisable grâce à l’imprimante 3D.

Cet appareil n’est pas vraiment nouveau dans le domaine des nouvelles technologies. Cependant, son usage pour l’édification de bâtiment est tout récent. D’énormes imprimantes 3D sont employées pour matérialiser les éléments de la maison. Par la suite, l’édifice prendra forme par l’assemblage de chaque bloc. En 2017, cette technique sera sûrement plus démocratisée et s’appliquera à la construction des petites comme des grands bâtiments.