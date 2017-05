Immobilier : les grandes métropoles où il fait bon d’investir en 2017

Certaines métropoles, mieux que d’autres, affichent des performances exceptionnelles qui les hissent à la tête du classement Top 10 des villes où il faut investir en immobilier pour cette année. Les professionnels ont, en effet, passé au crible les différentes caractéristiques qui rendent ces communes si attrayantes pour les investisseurs. Trois noms sont sortis du lot suite à cette petite classification.

Rennes défie ses sœurs et arrive en première place

Pour qu’une ville fasse partie des meilleures destinations pour les investissements immobiliers, il faut qu’elle vérifie certaines conditions. Les experts considèrent même ces derniers comme des facteurs qui caractérisent les métropoles les plus performantes. Projets porteurs, prix, développement de nouvelles infrastructures (surtout pour le transport), potentiel économique, qualité de vie, part des étudiants, autant de critères qui font qu’une commune est faite pour devenir une région phare.

Après l’analyse, le résultat a été unanime : Rennes est la plus prospère. Et grâce aux conseils d’un courtier en crédit comme ceux proposés sur https://www.boursedescredits.com/guide-courtier-credit-immobilier-126.php, les intéressés pourront avoir un aperçu des astuces pour l’obtention d’un prêt.

Cette ville se remarque d’abord par sa large population étudiante. La démographie est également galopante sur les lieux si bien qu’il aura fallu considérer cette métropole comme l’une des plus peuplées actuellement. La demande locative est forte en raison du grand intérêt que portent les entreprises et les particuliers pour les logements locaux. Les prix demeurent attrayants (soit 2.500 EUR/m2 en moyenne dans l’ancien) comparés à ceux de sa voisine, Paris.

Pour ce qui est des grands projets et des aménagements, Rennes se voit privilégiée par de nombreuses initiatives. Vous avez, en premier lieu, l’opération EuroRennes qui permettra aux investisseurs de bénéficier de 425 000 m² pour les bureaux et pour les exploitations commerciales. Du centre-ville vers la région sud, on comptera également plus de 1500 nouveaux logements grâce à cette démarche. Enfin, une nouvelle ligne de métro sera prochainement disponible reliant la métropole à la capitale et ainsi, facilité l’accès à la ville.

Bordeaux est en deuxième position

Si on se base sur les classements de ces dernières années, on peut dire que Bordeaux a toujours figuré parmi les meilleures. C’est d’ailleurs pour cette raison que les professionnels la considèrent comme une valeur sûre en termes d’investissements immobiliers. Le principal point fort de cette métropole est certainement le projet concernant la LGV (ligne grande vitesse) qui la reliera à paris à partir du mois de juillet.

En revanche, les prix ont un peu grimpé pour cette ville. Dans le neuf, la hausse est de 3,6 %. Un niveau qui ramène les prix à une moyenne de 3.655 euros par m². Dans l’ancien, l’accroissement avoisine les 6 % soit un barème moyen de 3 250 euros par m². Néanmoins, malgré cette croissance des valeurs, Bordeaux restera compétitive en matière de grands projets et de dynamisme économique. L’aménagement Euratlantique engendrera plus de 20 000 logements tous domaines confondus. À terme, le projet Bastide Niel présentera 3 400 unités et le Bordeaux Plaza 4 700. Pour finir, on ne manquera pas les atouts touristiques et culturels de la métropole ainsi que la qualité de vie qui ne cesse de s’améliorer ces dernières années.

La performance imprévue de Montpellier lui vaut la troisième place

Bien qu’elle n’ait pas été assez remarquable dans les derniers classements, la ville de Montpellier sera cette année l’une des destinations phares des investissements immobiliers. Les particuliers et les entreprises auront été, en effet, attirés par la performance économique et le cadre de vie dans cette métropole. Cependant, le marché immobilier reste contrasté sur les lieux.

Si la moyenne est de 3 700 euros/m² dans le neuf et de 2 500 euros dans l’ancien, les valeurs peuvent considérablement variées d’un quartier à un autre. Une maison affichant les mêmes caractéristiques peut, par exemple, être acquise à moins de 2 874 euros/m² dans certaines zones et le double dans d’autres régions. La fourchette de prix étant donc de 2 021 euros et 4 312 euros selon les analystes.