Lors d’une conception ou d’une rénovation d’un portail, la question sur le choix d’un portail manuel ou motorisé se pose toujours. L’un comme l’autre, possède des atouts. Toutefois, le portail électrique garantit plus de protection en raison de ses principes de fonctionnement. Aussi, il procure plus de confort d’usage et dépense moins d’énergie physique que le portail manuel. Il est conçu avec des matériaux tels que le fer forgé, le PVC, l’alu, ou encore le bois. Son prix dépend de plusieurs facteurs accompagnant l’automatisation du portail.

Les avantages de choisir un portail électrique

L’automatisation du portail évite de monter et descendre de sa voiture lors des entrées et sorties d’une propriété. Il suffit alors d’appuyer sur un bouton et le portail s’ouvre ou se ferme. Selon la technologie utilisée sur le portail, il peut détecter la venue de la voiture et se déverrouille alors automatiquement.

Aussi, son heure d’ouverture et de fermeture peut se programmer à des instants fixés, correspondant aux heures de passage du propriétaire au portail. Pendant la nuit, la domotique du portail électrique peut alerter les occupants d’un domicile de la présence d’un intrus ou lors d’une tentative d’effraction. Un interphone vidéo peut accompagner un portail électrique pour augmenter le confort d’usage et sa sécurisation. Les matérielles domotiques s’installent aisément sur le portail. Cet usage de la technologie augmente la valeur de la maison et de la propriété entière.

Prix pour son installation

La modification d’un portail manuel en un portail électrique reste possible à condition d’y mettre le prix. De nombreux critères sont à prendre en compte pour l’achat et l’installation d’un portail électrique. Le type d’ouverture (coulissant ou à battant) requis par le propriétaire influence la facture. Également, ses dimensions et sa matière de conception entrent en jeu. La motorisation du portail et les assurances de la part des constructeurs font augmenter ou diminuer ce prix.

Un portail motorisé simple peut s’obtenir à partir de 400€. Un portail électrique coulissant peut se facturer à 800€ dans les magasins de bricolage. Ce tarif ne comprend évidemment ni les travaux d’installation ni les interventions de maçonneries relatives à la pose. Toutefois, ce montant peut atteindre plusieurs milliers d’euros selon ces critères cités au-dessus. Un portail électrique sans marque et bas de gamme revient deux ou trois fois moins cher qu’un portail de grande marque. Ce dernier reste un gage de sécurité et de longévité ainsi que du bon fonctionnement du portail.