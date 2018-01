Investissement immobilier locatif : que nous réserve l’année 2018 ?

Cette année, le secteur de l’investissement locatif va connaître d’importants changements. Quelles sont les nouvelles mesures financières et fiscales prises par le gouvernement ?

Réforme des APL : une solution pour réduire les dépenses de l’état

L’aide personnalisée au logement, ou APL est une aide financière accordée par l’état sous certaines conditions. Elle a pour fonction principale de permettre aux bénéficiaires de réduire leurs dépenses de logement. Ainsi, les locataires profitent d’un allègement de charges sur leur loyer. Les propriétaires et les accédants à la propriété, quant à eux, bénéficient d’une réduction de charges sur leur prêt immobilier. Le montant de cette aide est déterminé en fonction de certains critères : nombre de personnes ou d’enfants à charge, revenus, situation familiale, zone géographique, etc.

Depuis le 1er octobre 2017, le montant accordé aux foyers bénéficiaires a diminué de 5 euros par mois. Pour cette année, le gouvernement a pris la décision de réduire la somme versée aux propriétaires de logements sociaux de 50 à 60 euros. Toutefois, il est à noter que ce changement n’affectera pas les locataires. Si vous êtes propriétaires ou accédant à la propriété, il est donc indispensable de bien comparer les offres de prêts afin de faire face à cette nouvelle mesure. Sur la toile, vous pourrez trouver une multitude de comparateur de crédit immobilier.

La suppression de la taxe d’habitation

La taxe d’habitation est un impôt qui touche les locataires, les occupants à titre gratuit ainsi que les propriétaires de biens immobiliers. Son montant est calculé chaque année et varie en fonction de la situation de chaque foyer : niveau de revenu, valeur locative cadastrale, handicap, personnes à charge, etc. En fonction de ces critères, la personne imposable peut bénéficier d’un abattement fiscal. À titre d’information, si vous êtes déclaré invalide, vous pouvez obtenir un taux d’abattement compris entre 10 et 20 % de la valeur locative des habitations de votre commune.

Intégrant le programme du président de la République, les mesures de suppression de la taxe d’habitation ont commencé à être appliquées le 1er janvier de cette année. C’est à partir de cette date que les foyers français ont pu constater une baisse du montant de cette taxe. Cependant, il faut savoir que sa suppression s’effectuera de manière progressive. Il faudra attendre 2020 avant de pouvoir s’affranchir totalement de cet impôt. 80 % des ménages français bénéficieront de cet avantage. Néanmoins, ce dispositif va engendrer un manque à gagner non négligeable pour l’État. En effet, le montant de la perte est évalué à 3 milliards d’euros, soit 36 % des recettes prévues. Afin de pallier à ce problème, des solutions seront bientôt mises en place.