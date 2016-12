L’installation sanitaire facile

Les sanitaires regroupent l’équipement et l’installation de la salle de bains, de la cuisine et les travaux de plomberie s’y afférant.



Mais également, les systèmes de chauffage et d’eau chaude, qui font partie du « sanitaire ». Comme le fait d’installer un évier de cuisine, remplacer un robinet, changer le syphon de votre carré de douche ? Toutefois, les installations sanitaires nécessitent certaines bases de bricolage et un savoir-faire confirmé.

Qu’est-ce qu’une installation sanitaire ?

Les sanitaires sont caractérisés par l’alimentation des équipements en eau chaude et en eau froide.

La circulation des fluides est parfaitement différenciée. Les circuits bien distincts, celui de l’eau potable, et celui des eaux usées (qui se départit aussi en eaux vannes et en eaux ménagères).

Il est aussi possible de récupérer les eaux de pluie pour un usage restreint et domestique. L’eau domestique (pour le chauffe-eau, les toilettes, la machine à laver, l’arrosage du jardin, …) pourvoit à l’hygiène et au confort des occupants d’une maisonnée.

Une installation sanitaire commence avec la distribution d’eau d’un point A (le réseau d’eau) à un point B (chez un particulier).

Cette distribution englobe les pièces d’eau et leurs appareils sanitaires, le circuit de l’eau potable dispatché par la robinetterie et la tuyauterie jusqu’à leur évacuation.

Le traitement de l’eau individuel (adoucisseur, filtreur, sur presseur, etc.) fait aussi partie du travail de l’installateur sanitaire.

Des exemples d’installations sanitaires

Quand vous appelez le plombier, chaque situation étant unique, il étudie au cas par cas et propose des solutions sur-mesure. Il se charge de vos travaux de plomberie et de vos installations sanitaires. Intervenant à domicile, il est le spécialiste incontesté du dépannage.

La rénovation et la création de salles de bains

La maintenance, l’entretien et le dépannage de chauffe-eau et de boilers électrique

La détection et la localisation des fuites d’eau

Le débouchage des canalisations

Le placement de tout système de traitement des eaux

La filtration avec BWT

Parmi les préoccupations, celles de la préservation de l’environnement et d’un environnement durable, la question d’une utilisation rationnelle de l’eau et de l’énergie est plus que jamais d’actualité. Il faut savoir se mettre à la place de certains pays qui manquent de confort et d’eau potable. D’autant plus qu’en termes d’argent, les économies et les m3 gagnés nous permettraient d’investir dans des équipements basse consommation ou fonctionnant avec les énergies renouvelables.

Comment trouver un professionnel ?

Faisant preuve d’une grande polyvalence, l’installateur sanitaire est qualifié pour évaluer vos besoins et y répondre. Parfaitement tenu au courant de ce qui se fait de mieux en matière d’innovation sanitaire, vous pouvez lui demander des conseils.

Il se chargera lors de l’établissement d’un devis s’être en adéquation avec vos attentes. A vous de lui préciser vos besoins ! Vous pouvez aussi demander l’intervention de plusieurs professionnels afin de comparer les prix et les prestations.