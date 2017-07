Quels luminaires choisir pour une chambre cocooning ?

Pièce de relaxation et d’intimité par excellence, la chambre à coucher est souvent reconnu pour son caractère chaleureux et apaisant. Mais pour pouvoir instaurer une ambiance cocooning dans cette pièce, le choix des luminaires utilisés doit être bien pensé afin d’obtenir l’éclairage voulu. Pour vous aider à créer cette ambiance douillette, des idées intéressantes vous sont proposées dans cet article.

Les luminaires à éclairage indirect

Comme il n’a jamais été agréable de se relaxer dans une chambre trop lumineuse, il est alors plus logique d’y instaurer un éclairage plus doux et donc indirect. Pour ce faire, il n’y a pas 36 solutions : il faut tout simplement choisir les luminaires adaptés à cet effet. Dans la pratique, il s’agit souvent des appliques murales ou des lampes de table ou de chevet. En multipliant le nombre de sources de lumière, vous avez davantage de possibilités de mieux cibler les zones à éclairer. Contre toute attente, le grand nombre de points lumineux ne signifie pas forcément que l’éclairage va être trop fort. Tout dépend de la manière dont vous disposez ces éléments dans la pièce. De plus, plus vous augmentez le nombre de luminaires à éclairage indirect, plus le contraste devient de plus en plus intéressant. Pour couronner le tout, il est préférable de choisir un luminaire pour chambre design afin d’ajouter une petite touche décorative.

Les luminaires à lumière douce et fabriqués à partir de matériaux doux

Dans une chambre à coucher, il faut à tout prix éviter que la lumière soit trop agressive. Pour remédier à cela, pensez à utiliser des ampoules de puissance moyenne ne dépassant pas les 3 000 Kelvins. Veillez tout de même à ce que celles-ci produisent une lumière suffisamment chaude car cela peut véritablement vous aider à bien vous reposer. Si possible, éviter l’utilisation des ampoules à lumière froide si vous tenez toujours à créer un espace confortable. En outre, les matériaux de fabrication des luminaires comptent aussi énormément. Sur le marché, les luminaires design de chambre fabriqués à partir de bois et de tissus fascinent souvent aussi bien les particuliers que les professionnels. En effet, les tissus comme le coton et le lin permettent de filtrer la lumière émise tout en créant beaucoup plus de douceur. Enfin, si vous désirez prendre totalement la commande sur le niveau d’éclairage de votre chambre, il est conseillé de choisir des modèles munis de variateur d’intensité.