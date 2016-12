On peut relever une augmentation considérable de la demande sur le marché immobilier dans certaines régions de France. Cependant, le prix de l’immobilier connaît de grandes disparités d’une région à l’autre. Mais alors dans quelles régions investir ? Ouest ou Sud-Ouest, ces zones vous offrent toutes deux une grande qualité de vie au quotidien. Ces régions rassemblent des avantages déterminants dans votre recherche d’investissement. Pour mieux connaître l’état du marché actuel, voici une petite analyse de l’immobilier aux alentours de Nantes et Toulouse.

L’immobilier dans l’Ouest

Ville très dynamique dans l’Ouest, le marché immobilier nantais n’est pas à plaindre ! A moins d’une heure en voiture de la mer, le dynamisme de cette ville attire beaucoup d’étudiants, mais pas uniquement. Selon des études, la ville de Nantes suscite un véritable engouement auprès des acquéreurs parisiens. Engagée dans la protection de l’environnement, le développement économique et la culture, Nantes séduit de nombreuses personnes.

Nantes fait partie des villes les plus agréable de l’Ouest et les investisseurs l’ont bien compris. Qu’il s’agisse du neuf ou de l’ancien, le prix de l’immobilier à Nantes s’envole. Le centre-ville de Nantes a plutôt tendance à séduire les gros portefeuilles. Le charme de l’architecture intra-muros ne lasse pas les acheteurs, mais ces types de logements restent, en revanche, très onéreux.

En dépit de la baisse du taux de crédit, les prix du centre ne sont pas à la portée de tous les ménages. Pour les revenus plus modestes, il est plus intéressant d’investir dans les villes situées en périphérie de Nantes. Pour ces foyers, s’excentrer est l’opportunité de trouver des biens moins chers tout en profitant des avantages de la proximité de la ville de Nantes.

Investir dans le Sud-Ouest

Le Sud-Ouest est certainement une des régions de France qui attire le plus d’investisseurs ces dernières années.

Région réputée très touristique, le Sud-Ouest est la nouvelle tendance dans le domaine de l’immobilier. Dotée d’un climat agréable, le Sud-Ouest fait partie du palmarès des régions où il fait bon vivre. Proche de l’océan, elle attire chaque année de nombreux acheteurs. En revanche, on observe un écart de prix de l’immobilier conséquents entre les différentes villes de la région.

Le Sud-Ouest doit son attractivité aux villes à fort potentiel économique telles que Bordeaux ou encore Toulouse. Dans la ville rose, l’immobilier ne subit pas l’impact de la crise. Le département de la Gironde est celui où l’on constate le plus de ventes immobilières. Le prix au m2 à Toulouse stagne, et les investisseurs en profitent. Avec un taux de crédit toujours plus bas, les ventes ne cessent d’accroître. Toulouse est donc une cible de choix pour les futurs acquéreurs.

Comme pour la ville de Nantes, les acheteurs à la recherche de calme préfèrent s’installer en périphérie. C’est l’alternative idéale afin de profiter des avantages économiques des grandes villes à proximité.

Avec une variation des prix de l’immobilier relativement faible à Toulouse, c’est le moment propice pour y investir.