La salle de bain — ou salle d’eau — est devenue une pièce de la maison à part entière. De plus en plus adaptée aux soins corporels et au bien-être, elle est maintenant beaucoup plus qu’un petit espace où faire sa toilette. Lors de travaux de rénovation ou de construction initiale, le choix des matériaux de la salle d’eau est primordial. Hélas, on a longtemps utilisé des matières défavorables pour l’environnement ou très coûteuses. Cela dit, nous vous proposons ici des options de matériaux qui répondront à vos attentes de confort et d’esthétique, tout en protégeant votre portefeuille et Dame Nature.

Allier l’esthétique à l’écologie

Tout d’abord, vous rêvez d’une salle de bain confortable et esthétique. Mais avez-vous pensé à limiter les dommages sur l’environnement ? En fait, un mauvais choix de planchers, matériaux de comptoirs, douches et baignoires peut nuire non seulement à nos écosystèmes, mais également à votre santé. Optez alors pour des matériaux marqués de E+C, HQE, NF ou Ecolabel, qui valorisent les composites recyclés ou biosourcés. Parmi ceux-ci se trouve une vaste gamme qui répondra à la demande esthétique de tous. Disponibles dans une large sélection de couleurs et finitions, le béton ciré, le bambou, le liège et le linoléum s’avèrent des choix en vogue. En termes de revêtements de plancher, le bois représente une option avantageuse, à condition de bien choisir le type de parquet. Notez également que les certifications PEFC et FSC garantissent que la matière provient d’une forêt gérée durablement. Si vous êtes du genre à passer plusieurs heures dans votre salle de bain, faites en sorte qu’elle vous procure relaxation et satisfaction. Des douches ouvertes en céramique carrelée recyclée gagnent en popularité depuis quelques années. Idem, les baignoires en Toplax et en émail, matériaux recyclables à 100 %, sont tenaces et légères. Le tapis, le vinyle ou PVC, la mélamine et l’acrylique sont en revanche des matériaux qui présentent une forte énergie grise et contiennent des composites nocifs pour la santé. Dans tous les cas, prenez soin de choisir des matériaux résistants aux projections d’eau et à l’humidité, car vous ne voulez surtout pas qu’ils se couvrent de moisissures…

Respecter votre budget

Toutes ces matières sont bien jolies, mais n’oubliez pas d’en considérer le coût. Par priorité, fixez un budget pour votre salle de bain en pensant aux matériaux, aux finitions et aux travaux. En ce qui concerne les revêtements de sols, le vinyle ou PVC, malgré son caractère nocif, est le champion des petits prix, et les modèles de parquet stratifié coûtent moins cher que le bois massif. De même, les receveurs de douche, au contraire des douches de plain-pied, sont plus accessibles financièrement. De la même manière, les baignoires en acrylique sont les modèles les plus économiques. Côté meubles et comptoirs, l’enduit tadelakt, les matériaux synthétiques et la céramique présentent les prix les plus abordables, tandis que le marbre, le verre et la lave émaillée demandent un investissement bien plus important. De manière générale, la qualité dispose d’une certaine valeur. Pensez également à une isolation écoresponsable qui vous permettra d’économiser sur les coûts de chauffage, comme, par exemple la laine de verre.

Au bout du compte, votre salle d’eau doit cadrer avec vos préférences et votre porte-monnaie. Si la protection de l’environnement vous importe, de même que votre santé, tournez-vous vers des matériaux écologiques et sans danger. Si vous aimez mieux prioriser les économies, considérez les matières bas de gamme. Néanmoins, de toute évidence, la salle de bain est devenue une pièce à ne pas négliger.