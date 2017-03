Nos conseils pour éviter l’invasion des moustiques dans la maison cet été

Chaque année, c’est le même débat et la question se pose : que va-t-on faire pour passer une nuit tranquille sans se faire attaquer par les moustiques ? Pas de panique, plusieurs solutions existent ! Naturelles, fait maison ou pas chères, voici nos astuces.



Adoptez la moustiquaire pour des journées et nuits tranquilles

Certaines personnes ont une image erronée et vieillotte de la moustiquaire. En effet, on peut parfois imaginer un morceau de tissu accroché vulgairement à une fenêtre, ce qui néglige la décoration de votre intérieur. Aujourd’hui il existe de nombreux modèles, sobres, simples à installer et désinstaller et surtout efficaces. Par exemple, ici, vous trouverez divers modèles ; plissée, à lamelles, en PVC,… chacun trouvera son bonheur pour un prix bas

Avec une moustiquaire, ce sont les abeilles, guêpes, moustiques, mouches et autres insectes qui auront l’interdiction de pénétrer dans votre intérieur. Une solution simple et efficace pour vaincre tous les parasites qui débarquent en été, période où l’on souhaite profiter au maximum des beaux jours, sans pour autant les éliminer. De plus, ce type de solutions ne vous oblige pas à réaliser des travaux chez vous. C’est d’autant plus intéressant que durant le reste de l’année ces installations ne sont pas nécessaires.

Les solutions naturelles pour éviter l’invasion des insectes

En dehors des solutions dites « matérielles », il existe des solutions naturelles. Vous pouvez, au choix, acheter des produits déjà préparés à base de plantes et huiles essentielles ou les réaliser facilement vous-mêmes.

En effet, beaucoup de boutiques, souvent spécialisées dans le biologique, proposent des bougies et huiles essentielles ou sprays à vaporiser chez soi pour faire fuir les insectes envahisseurs. Fabriquées à base d’éléments naturels, vous ne risquez rien et les odeurs sont souvent très agréables.

L’autre solution est de réaliser soi-même ce type de produits. Par exemple, pour la bougie, vous pouvez acheter des kits de fabrication et il ne vous suffit plus que d’ajouter la citronnelle et autres huiles de votre choix dans la préparation. N’hésitez pas à verser une dose importante d’huiles essentielles dans la cire pour réaliser votre bougie afin que le résultat soit efficace. Si vous souhaitez utiliser un spray, mélangez eau et huiles essentielles puis vaporisez dans votre maison. Evitez une trop forte vaporisation sur les meubles et murs afin d’éviter les tâches. Notez que vous pouvez laisser brûler votre bougie à la citronnelle en extérieur, son efficacité sera tout aussi forte.

Vous êtes à présent parés pour affronter une invasion de moustiques, mouches, abeilles, guêpes et autres insectes. Vos nuits d’été seront plus agréables et vous pourrez enfin passer des après-midis dans votre cuisine ou votre salon en famille sans vous faire attaquer !