Pourquoi opter pour un investissement en LMNP ?

L’investissement est le meilleur moyen de se constituer un patrimoine durable et de faire fortune. Dans le monde des affaires, il existe différents secteurs économiques dans lesquels vous pouvez investir. Mais celui qui attire le plus de monde est l’investissement dans le secteur immobilier. Actuellement, il est dans la tendance du marché immobilier pour un particulier d’investir dans un logement équipé de meubles afin de le mettre en location, d’où la notion d’investissement en LMNP ou Location Meublée Non Professionnelle. Ce type d’investissement commence à gagner du terrain sur le marché immobilier du fait qu’il présente de multiples avantages.

Stabilité du revenu

L’un des principaux avantages de l’investissement en LMNP est la stabilité du revenu. D’ailleurs le souhait de tout propriétaire d’un bien en location, c’est de percevoir le loyer régulièrement sans interruption. Ainsi, l’investissement sera sans doute un véritable succès. Il est à noter que l’investissement en LMNP avec www.investissement-lmnp.fr se procède d’abord par l’achat d’un appartement meublé ou une résidence de service qui sera ensuite mis en location et dont la gestion sera confiée à un gestionnaire de résidence. En effet, votre logement meublé sera exploité par un gestionnaire de résidence, c’est d’ailleurs avec lui que vous allez signer un bail commercial qui s’étend sur une période de 9 à 12 ans. Une fois le bail commercial signé, le gestionnaire de résidence sera votre débiteur, c’est-à-dire que c’est lui qui va vous verser le loyer de votre résidence de service. C’est le bail commercial qui garantit le paiement du loyer. D’ailleurs, il est toujours tenu de vous payer même dans les périodes difficiles. C’est le cas par exemple lorsque votre logement subit un vide locatif. De ce fait, vous pouvez vous réjouir que le versement de votre loyer soit fait de façon continue et ne soit pas interrompu par des circonstances défavorables.



Gestion à la charge de l’exploitant

La gestion de votre logement meublé relève de la compétence du gestionnaire de résidence. Il est important de noter que ce dernier est un professionnel, donc il devrait avoir tous les atouts pour parfaire sa mission qui est la bonne gestion de votre résidence de service. C’est lui qui s’occupe de tout. Entre autres, il doit veiller au bon fonctionnement de votre immeuble, il doit rechercher ou prospecter des locataires, il doit se charger de l’entretien de la résidence de service, etc. L’investisseur se décharge donc de tout ce qui est en relation avec la gestion quotidienne du bien. Ce sont seulement les dépenses ponctuelles comme la taxe foncière ou le renouvellement du mobilier qui sont à la charge de l’investisseur.

Régime fiscal favorable

L’investissement en LMNP est soumis à un régime fiscal spécifique. Les revenus tirés de la location sont classés dans les Bénéfices Industriels et Commerciaux (BIC). Nombreux sont les avantages qui sont relatifs à ce régime. À titre d’exemple, l’amortissement des immeubles et meubles vous permet de bénéficier d’une réduction d’impôts.