Comment ouvrir une porte claquée à l’aide d’une radio

Vous sortez à peine quelques minutes de votre maison en laissant la maison ouverte et en un coup de vent, c’est la catastrophe.

Vous retrouvez donc coincé devant une porte claquée. Il existe différents moyens de résoudre le problème, comme utiliser une feuille de radio. C’est une technique assez simple mais il faut avoir le bon tour de main. Voici quelques informations pouvant vous être utiles le jour où vous vous retrouverez coincé devant votre porte d’entrée.

Les différents types de pênes

Avant de se lancer dans ce déblocage à la radio, il faut connaître le système de verrouillage de la serrure et ses rouages. Sachez que c’est un problème de pêne qui est à l’origine d’une porte claquée. Le pêne demi-tour est une petite pièce en métal ayant une forme de biseau qui est en permanence sortie (entre le bâti et l’ouvrant) à l’aide d’un simple ressort (voir la video).

Lorsqu’ on tourne la poignée depuis l’intérieur, le pêne se rétracte, vous permettant ainsi d’ouvrir la porte. Ce type de serrure est dépourvu de poignée depuis l’extérieur, il faut donc la clé pour pouvoir activer le système. Quant aux pênes dormants, ce sont des petites pièces métalliques coincées dans la serrure et qui ne sortent qu’à l’aide d’une clé. C’est généralement le cas des serrures à trois points. Une porte est dite claquée donc lorsque le pêne demi-tour est resté à l’extérieur ou que les pênes dormants sont restés à l’intérieur.

L’ouverture avec une radio

Pourquoi une feuille de radio ? Tout simplement parce qu’elle est assez souple donc facile à manier, fine donc peut entrer sans difficulté entre le bâti et l’ouvrant, rigide et robuste pour ne pas craquer à la première manipulation. Pour ouvrir la porte, il faut insérer la feuille entre le bâti et l’ouvrant jusqu’à atteindre le pêne. Il suffit ensuite de donner un coup sec suivant la direction du biseau en haut ou en bas en fonction de l’emplacement de la feuille par rapport au pêne. Ce dernier devrait rentrer sous le choc et la porte devrait s’ouvrir. Outre le coup, vous pouvez secouer la porte pendant l’opération pour faciliter le processus. Pour cette méthode à la radio, il faut s’armer de patience puisqu’on ne réussit pas toujours au premier coup. Il se peut que vous ayez besoin de renouveler l’opération plusieurs fois.

L’intervention d’un professionnel

Si, malgré les manipulations, vous n’arrivez pas à arriver à bout de la serrure, la seule chose à faire est de faire appel à un professionnel. Informez-vous bien sur les coûts de l’intervention avant de ramener un serrurier pour éviter les mauvaises surprises. N’hésitez donc pas à faire appel à un serrurier spécialiste en dépannage à Toulouse pour vous aider si vous habitez dans la région. Sachez toutefois que les prix varieront en fonction de l’heure à laquelle vous avez besoin de ce service et certains prestataires mal intentionnés n’hésiteront pas à vous imposer des prix exorbitants. N’hésitez donc pas à faire jouer la concurrence en comparant un peu les prix ou à demander à votre entourage (voisins ou amis ou concierges) pour trouver des professionnels dignes de confiance pour vous dépanner.