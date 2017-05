Portillon en aluminium : comment choisir ?

Le portillon en aluminium présente de très nombreux avantages. Il s’agit résolument d’un produit tendance, moderne et design à souhait. Le portillon en alu vous permet de bénéficier, au quotidien, d’un produit de qualité, qui ne nécessite par ailleurs, pas le moindre entretien. Il s’agit également d’un produit écologique, au sens où il est 100% recyclable. D’un point de vue esthétique, le portillon en aluminium s’adapte à la moindre de vos envies, se déclinant sous différentes couleurs et différentes formes. Ce dernier offre par ailleurs une excellente résistance à la corrosion !

Les critères à prendre en compte pour faire le choix d’un portillon, adapté à ses besoins !

S’il existe aujourd’hui une multitude de portillons en aluminium différents, il est absolument indispensable de prendre le temps de choisir son produit avec soin et précision.

Un portillon sécurisé

Il s’agit généralement de la première entrée pour pénétrer au sein de votre propriété, il est donc recommandé de se doter d’un matériau permettant une certaine sécurité. Si vous décidez le fermer à clé, autant que ce dernier vous permette de disposer d’une serrure efficace, sur ce point, tous les portillons ne se valent pas !

Le système de pose

Là encore, tous les portillons en alu ne se valent pas. Certains s’installent en quelques minutes, pour un résultat dont la durabilité est discutable quand d’autres nécessitent l’intervention d’un professionnel pour ce faire. Prenez donc soin de choisir un modèle de qualité qui répond à vos attentes. Si vous souhaitez installer, par vos propres moyens votre portillon, veillez à ce que cela se fasse sans trop de difficulté.

La qualité du portillon en aluminium

Certains portillons sont plus résistants et de meilleure qualité que d’autres. Il est donc conseillé de sélectionner un portillon de bonne facture, qui offrira une bonne résistance contre les effets du temps. Si certains fabricants peuvent vous proposer des portillons à bas prix, ne vous laissez pas tenter ni séduire par des économies possibles …

Les différentes formes souhaitées

Au travers de nombreux modèles différents de portillons, il est possible de bénéficier d’une multitude de formes qui sauront répondre à vos attentes. Certains souhaiteront alors une forme droite, d’autres préfèreront une forme en chapeau de gendarme … Libre à vous de faire votre choix, sans oublier bien sûr que vous serez appelé à utiliser au quotidien !

La couleur de votre futur portillon

Bien qu’il s’agisse là d’un critère purement esthétique et des plus personnels, ce dernier a son importance. Le portillon constitue la première entrée de votre maison, de votre demeure, autant faire en sorte que cette dernière soit la plus plaisante possible, n’est-ce pas ?

Puisqu’il existe une large offre, prenez donc le temps de vous renseigner, ou encore de demander des échantillons pour faire le meilleur choix de portillon en aluminium !