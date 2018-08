Pourquoi avoir recourt à une agence immobilière ?

Au moment de la vente d’un bien, maison ou appartement, se pose la question du rapport à l’acheteur et de l’estimation du prix.

Ce prix n’est pas le fruit d’une chose abstraite. Il répond à un marché, celui de l’immobilier, secteur dont les multiples facettes demandent bien souvent l’intervention d’un professionnel. C’est-à-dire un expert agréé spécialiste de la législation et des techniques de ventes.

Pourquoi une agence immobilière

Votre agent immobilier est un professionnel. Il sait mieux que quiconque entreprendre la négociation d’un bien. Il est là pour affirmer sa connaissance du marché immobilier et mettre en avant ses qualités d’expertise. Il vous aidera à estimer votre bien de façon qu’il se vende rapidement et bien, encore plus si celui fait partie d’un réseau national d’agences immobilières comme La Résidence.

De votre côté, ce sera un gain de temps, donc d’argent. Que vous soyez acheteur ou vendeur, un professionnel sera toujours un interlocuteur utile dans vos démarches.

Savoir cibler

Si vous êtes acheteur, l’agence immobilière saura cibler les biens qui peuvent vous intéresser. Cela vous évitera bien des visites superflues.

Une agence immobilière a l’habitude travailler avec des experts. Si vous avez des doutes sur d’éventuels disfonctionnements du bien, elle saura répondre à vos questions concernant par exemple l’isolation, la plomberie, la toiture, etc.

Un réseau professionnel

Si vous êtes vendeur, l’agence immobilière mettra à votre disposition tous ses outils de communication. Vendre directement son bien n’est jamais chose facile, la négociation encore moins. Vous pouvez également tomber sur de faux acheteurs qui vous feront perdre votre temps. Car un agent immobilier ne fait pas visiter un appartement ou une maison à n‘importe qui. Il fait préalablement remplir une fiche de visite afin de bien cibler la clientèle pour s’assurer de leur sérieux.

De plus, l’agence immobilière prend tout en charge, du début à la fin, depuis le premier rendez-vous jusqu’à la signature finale, en passant par la promesse de vente.

Un gain de temps

Avec une agence immobilière, vous êtes sûr de trouver rapidement un acquéreur. Un professionnel en immobilier bénéficie généralement d’une réputation à l’échelle nationale, ce qui multiplie les annonces. Si vous louez votre bien, l’agence s’occupe également de tout, de la signature du bail jusqu’à l’état des lieux, en passant par la garantie des loyers impayés.

Combien ça coute ?

Evidemment, une agence immobilière ne travaille pas gratuitement. Mais ses émoluments sont peu élevés au regard des avantages que vous en retirez. Car avec un professionnel à vos côtés, vous êtes totalement protégé, à la fois financièrement mais aussi sur un plan légal.