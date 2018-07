Profitez d’une literie de qualité dans votre chambre

Une literie de qualité promet un sommeil réparateur. Le choix des éléments qui la composent ne doit pas se faire par hasard. Prenez en compte vos besoins, votre budget et votre morphologie. Demandez conseil à un pro pour trouver le matelas, le sommier, la housse anti-acarien et le surmatelas qui vous convient le mieux.

Ce que vous devez savoir avant de choisir votre literie

Un bon lit est avant tout adapté à chaque dormeur. Une meilleure literie conditionne la qualité du sommeil. C’est également le garant d’une bonne récupération. Par contre, fatigue et maux de dos sont les conséquences d’une literie de mauvaise qualité. Pour votre confort et votre bien-être, prenez ainsi en compte chacun de vos matériels de couchage, que ce soit le sommier, le matelas, le surmatelas ou bien les oreillers. Découvrez dans cet article les critères pour un lit idéal dans votre chambre.

Des chiffres à retenir pour votre literie

La literie doit apporter le confort et le maintien nécessaires pour éviter la déformation de votre colonne vertébrale. Elle est conçue afin de vous apporter une qualité de sommeil pour une durée de 10 ans. Passé ce délai, elle va perdre environ 30% de ses performances. Même si vous disposez d’un bon matelas, le confort offert initialement va se détériorer au fil du temps. Par-dessus tout, l’hygiène n’est plus garantie vu que vous perdez un demi-litre d’eau toutes les nuits que votre matelas va absorber. De par le mal de dos, les acariens vont également s’y installer facilement. Ils trouvent les meilleures conditions possibles à leur prolifération dans votre literie. Chaque élément est important. Le sommier par exemple joue un grand rôle dans l’amortissement d’1/3 de vos mouvements. Dans le choix de votre matelas, référez-vous à vos besoins tout en tenant compte de votre morphologie, de votre posture de sommeil et de l’espace nécessaire. Demandez-vous également si vous avez des problèmes de dos ou d’allergies. Parmi les technologies qui s’offrent à vous, on peut citer la mousse, la mousse à mémoire de forme, le latex, le ressort et gel. Ce que vous devez savoir, c’est que la densité d’un matelas varie entre 20 et 85 kg/m3. Plus la densité est élevée, plus le soutien apporté par le matelas augmente. Pour le surmatelas, choisissez-le selon la taille du matelas. Il doit faire au moins 4 cm d’épaisseur.

Une housse antiacarien, un élément incontournable de la literie

Une housse antiacarien est devenue un élément indispensable pour une literie saine et moins allergisante. Cet élément enferme le matelas, les couettes et les oreillers de façon la plus étanche possible. Comme son nom l’indique, cette housse empêche les allergènes d’acariens de venir au contact du dormeur allergique. Il constitue ainsi une véritable barrière contre ces petites bêtes. Nul besoin d’adopter des traitements anti-acariens chimiques qui sont nocifs pour la santé. Pour votre confort et la santé de votre literie, il est conseillé d’opter pour un modèle dont le textile est plus léger et plus respirant. Il existe deux types de housse anti-acariens à savoir la housse traitée et la housse non traitée. Cette première est traitée avec des produits chimiques de synthèse ou encore d’origine naturelle. Quant à l’autre, elle est fabriquée en microfibre finement tissée. Avant d’acheter votre housse, vérifiez que le modèle choisi résiste à de nombreux lavages à 60°C. Face aux différents types de housse anti acarien disponible sur le marché, le choix devient difficile. Inspirez-vous des modèles de housse anti acarien chez ephacare.be pour trouver celui qui répond à vos besoins et à vos attentes.