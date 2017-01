Vous recherchez des conseils pour assurer votre déménagement ?

Vous voulez déménager ou vous devez déménager ? Qu’importe, sachez qu’un déménagement peut se faire sans problème, à condition qu’on suive à la lettre tous les consignes et conditions requises pour cela.



Vous pouvez collaborer avec des déménageurs professionnels

En fait, tout n’est qu’une question de bon sens, mais plus précisément d’organisation, afin de parfaire le travail et ainsi limiter au mieux les casses. Pour ce faire, voici les démarches qui vous permettront de simplifier le travail. Sachez que si c’est mal organisé, un déménagement peut très vite tourner au véritable cauchemar. Si vous le souhaitez, vous pouvez effectuer vous-même votre déménagement, mais sachez que si vous n’avez aucune notion sur la question, il est nettement préférable de tout de suite s’adresser à des professionnels en la matière. Sinon, vous allez y perdre du temps et de l’énergie pour des résultats qui pourraient s’avérer non satisfaisants.

En tous les cas, la première chose est de fixer les dates selon les périodes d’heures creuses, en sachant que les plus chargées sont situées de mai à septembre. Il faut savoir que pendant ces moments-là, les coûts proposés par les déménageurs seront beaucoup plus élevés que d’ordinaire, à savoir 30 % voire 40 % de plus que d’habitude. Sachez aussi que même si les week-ends semblent être plus convenables, le plus souvent ils ne vous proposeront aussi que des prix plus élevés encore. Ce qui amène à dire qu’il faudrait prendre quelques jours de congé en semaine si on veut un peu économiser.

Vous pouvez effectuer vous-même votre déménagement

Si vous pensez que passer par des déménageurs pourrait crever votre budget, il n’y a pas de soucis que vous fassiez votre déménagement vous-même. En effet, cela peut tout à fait se faire comme il faut, et dans une ambiance conviviale, à condition d’être strict sur certains points. D’abord, procurez-vous les cartons. On peut en trouver dans les supermarchés, sinon en obtenir auprès de sociétés qui y sont spécialisées. Ensuite, demandez à vos familles ou vos amis de vous aider. Ils se feront un plaisir de vous filer un coup de main pour entreposer certains cartons au garde-meuble à Lyon, par exemple, et le reste directement à votre nouveau logis. Avec une bonne organisation, cela peut se faire sans que des objets ne soient oubliés, cassés ou égarés.

Soyez organisé

Il est donc important de pouvoir anticiper l’emménagement. Par exemple, numérotez les cartons et les lister avec leurs contenus respectifs. Il faut aussi les répertorier par catégories pour retrouver rapidement les objets recherchés. Ainsi, on peut aussi éviter de casser des bibelots précieux. Quand on remplit un carton, il faut le soupeser de temps en temps, pour éviter que ce ne soit trop rempli, et en conséquence trop lourd à déplacer. Il va sans dire que la qualité des contenants prime, car certains équipements comme la télévision ou les ordinateurs ne peuvent pas être mis dans des cartons non renforcés.