Une saison s’en va. Une autre vient. C’est toujours le temps de décorer l’extérieur de la maison qui est exposé aux intempéries.

Le mobilier du jardin donne de l’allure à la terrasse, au balcon, aux vérandas et bien entendu aux jardins.

Comment bien le choisir ? Le mobilier du jardin se diversifie. Les matières utilisées sont variées, le design s’enrichit, et les couleurs reprennent leurs droits.

Le mobilier en résine est indémodable

Le mobilier de jardin est souvent décrit comme un ensemble de chaises blanches, agrémenté d’une table verte en résine. La résine est le matériau vedette cette année. Ses atouts sont la légèreté et le coût bon marché. Il ne faut pas lésiner sur les couleurs pour les tables, les fauteuils, les chaises longues ou pliantes avec des motifs de différents coloris.

Le mobilier extérieur et celui du jardin s’agrémentent, cette année, d’un effet bois. Ce matériau oublié retrouve ses lettres de noblesse. Le naturel revient au galop cette année. Le palissandre et le bois d’ébène s’imposent. Non seulement, ils sont beaux, mais ils sont aussi résistants aux intempéries comme la pluie, le gel.

Pour donner une autre jeunesse à la terrasse, il faut faire confiance à la table et aux chaises en bois. D’autres matériaux délaissés sont également réhabilités comme l’osier, la pierre naturelle ou le fer forgé utilisé pour les piscines.

La tendance est claire. Le mobilier exterieur rivalise avec le salon d’intérieur. Il comprend le canapé, la table aux formes modernes et originales.

Les couleurs donnent de la vitalité

C’est aussi le moment de choisir les plantes et les pots, afin de créer une allée. Il est opportun d’aménager la terrasse ou le balcon. Les conseils d’un paysagiste spécialisé dans la décoration de la maison et du jardin sont nécessaires pour ce genre d’aménagement. Tout doit être en harmonie. Les couleurs donnent de la vie au jardin. Pour compléter, on peut choisir une tonnelle, un parasol et des pots de fleurs.

Pour le salon de jardin, pourquoi ne pas choisir le coloris noir pour le canapé et la table basse. C’est un nouveau look qui séduit. Le mobilier extérieur classique peut être remis à l’honneur également. C’est du bois doré avec des coussins de couleur crème. L’eucalyptus est un matériau de choix et le mobilier confectionné dans cette matière offre un prix abordable. Il faut miser sur les meubles en rotin. Ce matériau ne coûte pas cher pour la table ou les chaises. C’est une des tendances actuelles. La décoration extérieure et le jardin arborent le style bohémien.

Le salon du jardin peut être haut de gamme

L’acacia est également sollicité. Le mobilier est simple mais il n’a rien à envier aux modèles cossus. Le canapé et les fauteuils peuvent se présenter sans accoudoirs mais avec des coussins multicolores.

Les meubles en résine peuvent être modernes et confortables. Le mobilier de jardin n’écarte pas la forme arrondie et stylée. Il peut être de couleur blanche immaculée. Ce qui donne à l’extérieur de la maison une allure royale. Le mobilier de jardin peut être en bois simple. Il respire le naturel et l’atmosphère champêtre. Une longue chaise pliante sera utilisée pour se reposer et pour bouquiner. Il faut se sentir chez soi tout en étant dehors.