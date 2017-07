Réussir son déménagement : quelques conseils simples et pratiques

L’organisation est primordiale dans une démarche de déménagement. Et souvent, même si on a déjà pensé à tout, on se rend compte durant chaque tâche qu’il y a des détails qui nous ont encore échappé. Le plus difficile est surtout quand le nouveau logement se situe en pleine métropole, à Paris par exemple. La meilleure solution est de trouver rapidement un déménageur. Mais avant, il faut aussi se préparer. Choix de l’entreprise, emballage, frais supplémentaires, étapes administratives, tout doit être revu si on veut réussir ce projet de changement de domicile.

Faire appel aux services d’un bon déménageur

Après avoir dressé le planning des tâches à faire, la prochaine étape consiste à choisir un professionnel qui sera assez efficace pour accompagner son client dans chaque opération. Certains seront certainement tentés de réaliser eux même la besogne, mais cela peut prendre du temps et coûter encore plus cher. Le plus simple serait alors de trouver un déménageur à Paris. Que ce soit dans les métropoles ou les communes aux alentours, les spécialistes sauront mettre en œuvre leur savoir-faire et leurs expériences pour que le projet soit bien réussi.

Les offres sont nombreuses aussi bien sur la toile que dans les petites annonces des journaux, mais il existe quelques critères qui permettent facilement de reconnaître les bons déménageurs. Une enseigne professionnelle du déménagement doit être inscrite auprès du Registre des Commerces et des Sociétés. Un élément qui justifie son statut de déménageur. La structure devra également disposer d’une assurance. En cas d’incident, elle aura la capacité de dédommager ses clients. La garantie couvrira l’intégralité des biens à transférer. Enfin, une entreprise spécialisée devrait aussi pouvoir donner un devis rapide, transparent et bien détaillé.

Déterminer le type de déménagement

Les professionnels proposent en général une formule à la carte. Mais il est utile de bien préciser le type de services que l’on recherche si on veut limiter les dépenses. Si la nouvelle résidence se situe dans une région assez éloignée, le mieux est d’opter pour un déménagement à longue distance. Cette alternative est plus intéressante quand l’emplacement se trouve à plus de 50 km du point de départ. L’évaluation des coûts se fera en fonction du poids et des volumes des biens. Les spécialistes effectueront une petite visite avant le début des opérations pour estimer la situation de leur client et l’aider à améliorer le planning.

La deuxième option concerne les déménagements locaux. Ce choix est pratique quand le logement d’arrivée est dans la même ville ou la même commune. Les tarifs seront déterminés sur une base horaire. Toutes les démarches peuvent se faire en ligne ou par téléphone. Dans les deux cas, il faut s’assurer que l’entreprise délivre une confirmation écrite qui résume le prix, les modes de calculs ainsi que les garanties et les formules d’assurance qui interviendront en cas de dommage.

Des conseils pratiques pour tout bien emballer

L’un des avantages d’avoir réussi à trouver un déménageur à Paris, c’est qu’on a plus à se soucier de l’étape de l’emballage. Qui plus est, si on réalise la tâche soi-même, les professionnels ne seront pas responsables des contenus des cartons. Cependant, certains biens seront quand même à emballer par le propriétaire. Ce dernier devra également s’assurer que l’ensemble soit protégé et parfaitement scellé. Il peut, par exemple, utiliser des serviettes ou autres matières épaisses pour envelopper les objets fragiles. Les équipements et outils encombrants seront réunis et attachés avec une corde afin de bien les sécuriser.

Les boîtes devront être parfaitement fermées à l’aide d’un adhésif. Il est aussi préférable d’étiqueter les fils et les rallonges et les accessoires connecteurs. Ce sera plus simple de les retrouver quand il va falloir réaliser divers montages dans le nouveau logement. Pour finir, afin d’éviter les éventuelles pertes ou autres désagréments, le mieux serait que le propriétaire apporte lui même les objets de grande valeur (bijoux, dossiers professionnels, tableaux, vases). L’autre alternative est de choisir un compartiment spécifique (coffre ou valise) et de s’assurer que le colis arrive en premier.