La véranda accompagne les beaux jours ensoleillés, les grillades et les boissons rafraîchissantes de l’été. Parfaite transition entre l’intérieur et l’extérieur, ce nouvel espace à vivre augmente la surface d’un logement. Continuité du séjour ou de la cuisine, il est possible dés le début de la faire évoluer petit à petit vers une terrasse ou une verrière pour bien plus tard.

Les matériaux de sa véranda

PVC, alu ou bois, chacun de ces matériaux possèdent ses avantages. Selon les envies esthétiques et les contraintes climatiques, on peut envisager différents choix de matériaux pour les différents éléments d’une véranda.

Le toit, le sol, les parois et l’ossature sont censés protéger les occupants des intempéries, du froid ou de la chaleur. Chacun de ces matériaux possède des propriétés d’isolation avec ses propres performances énergétiques.

La toiture ainsi que les parois de la véranda peuvent être recouvertes de : toile, brise-soleil, store, plexiglas, ou de plantes grimpantes. Une protection solaire appropriée permettra d’occulter les rayons UV et de se protéger comme il le faut. De même, ils seront posés pour se protéger des regards indiscrets ou pour renforcer son intimité.

Construire sa véranda

Les options d’ensoleillement et d’emplacement de la véranda sont laissées à votre libre choix en fonction des dimensions voulues. Il est préférable de dessiner un plan tout seul ou avec l’aide d’un expert.

Bâtie sur la terrasse ou dans le jardin, il est possible de la fermer afin d’obtenir plus d’ombre. Généralement en bois, il est facile de la transformer avec un matériau supportant la pose de panneaux pleins et de baies vitrées sur les côtés. Ainsi, la véranda pourra abriter ses occupants, les protéger du soleil et du mauvais temps.

Avant tous travaux préalables, il faudra au préalable penser à couler une dalle de béton. Elle servira de base à la construction. Une isolation parfaitement entreprise permettra d’éviter les remontées d’humidité et infiltrations d’eau.

La structure d’une véranda commence avec 4 poteaux principaux. La véranda est facile à monter soi-même un tant soit peu d’avoir quelques notions de bricolage… et si l’on n’est pas pressé. Il suffit de rassembler les matériaux et les fournitures nécessaires. La première étape consiste à s’occuper de l’assemblage des différents éléments de la structure. Une fois l’ossature de la construction fixée, la pose de l’auvent permet de finaliser l’abri et de profiter de l’espace tant souhaité.

Et voilà, il ne reste plus qu’à illuminer l’espace construit, à ajouter quelques plantes vertes et des meubles. Bonne installation !