Pourquoi souscrire à une assurance de prêt immobilier ?

Vous avez décidé de sauter le pas et de commencer les démarches pour acheter une maison ou un appartement ? Vous avez commencé à vous renseigner via divers organismes pour faire une demande de prêt et obtenir le montant nécessaire pour que vous puissiez acheter la maison de vos rêves ? Les banques et autres organismes prêteurs seront très susceptibles de vous demander de souscrire à une assurance de prêt immobilier pour se prémunir des risques éventuels.

Qu’est-ce que c’est ?

L’assurance de prêt immobilier est une assurance qu’il vous faudra souscrire avant de vous voir octroyer l’accord de votre prêt immobilier. C’est, pour les banques ou un autre organisme prêteur, une protection si jamais il vous arrive quelque chose qui peut vous empêcher de rembourser votre crédit. Même si la loi n’oblige pas à souscrire à ce type d’assurance, cela vous sera systématiquement demandé par l’organisme de prêt. Sachez que vous n’êtes pas obligé de souscrire à l’assurance de votre banque, il vous sera possible de faire une demande ailleurs. En fonction de votre statut professionnel, il existe des spécialistes de l’assurance de prêt pour fonctionnaire par exemple, si vous êtes agent de la fonction publique ou d’autres organisme pour les travailleurs du privé.

Quels sont les risques couverts ?

Pour prévenir tous les risques, les banques ont besoin de garanties si jamais vous n’avez plus les capacités à rembourser votre prêt. Pour cela l’assurance de prêt prendra le relais dans ces différents cas de figure :

En cas de décès.

En cas d’invalidité

En cas de perte d’emploi

Ce type d’assurance à donc pour but de protéger aussi votre bien en cas de perte brutale de revenus, qui pourront vous empêcher de rembourser votre crédit.

Bon à savoir

Sachez que vous êtes libre de souscrire l’assurance de votre prêt dans n’importe quel organisme vous proposant ce service. Il n’est pas obligatoire de souscrire auprès du même organisme.

Prenez en compte dans votre budget le coup de votre assurance. Généralement, celle-ci représente entre 5 à 30% du coût total de votre crédit.

L’assurance peut être définie et son montant peut varier en fonction de votre âge et du capital restant dû.

Il existe donc différentes variables à prendre en compte lorsque vous allez commencer à faire vos demandes de prêt pour l’achat de votre future maison ou de votre appartement. Même si la loi ne l’oblige pas, l’assurance emprunteur est importante et déterminante pour de nombreux organismes, pensez-y.