La tendance des objets déco en polyuréthane

Nouvelle année rime avec nouvelle décoration d’intérieur. En 2017, optez pour les détails en plastique polyuréthane pour parfaire une décoration de chambre, de bureau ou encore de salon. Dans cet article, nous vous présentons cette nouvelle mode.

Du bricolage pour une ambiance design personnalisée

Le DIY (Do It Yourself) a fait parler de lui à travers de nombreux articles et magazines spécialisés. Toujours dans la même optique, nous allons aborder la thématique du bricolage afin d’offrir une décoration totalement personnalisée à votre intérieur.

Alors que certains préféreront travailler le bois sous diverses formes pour créer une ambiance chaude et sous le signe du cocooning, d’autres se pencheront plus vers une décoration moderne et design. Le matériau qui fait parler de lui, c’est le polyuréthane, un plastique qui permet une utilisation flexible ! Décors, sculptures ou encore fausses poutres peuvent être réalisés à partir de ce dernier. De manière générale, les objets réalisés sont recouverts de peinture ou de crépis.

Ainsi, pour une décoration design, il vous suffit de sélectionner des formes qui habilleront votre intérieur de façon harmonieuse et de les réaliser à l’aide du polyuréthane. Un vase décoratif, une statue de chien ou encore des origamis : tout est possible lorsque vous savez manier ce matériau.

L’influence des moulures pour des plafonds uniques

Donner du style à votre pièce avec des moulures est une chose, mais lorsque cette moulure est personnalisée et unique, son effet est encore plus important. Les moulures se sont fait remarquer au cœur des bâtiments haussmannien, principalement le long des murs, au coin des plafonds ou encore en tour de cheminée. Le maître-mot d’un appartement proposant un peu de moulure restera toujours l’élégance !

Aujourd’hui, la moulure est synonyme de tendance et lorsqu’elle se marie à une décoration design nous ne pouvons nous priver d’admiration. Le plastique polyuréthane permet justement de réaliser des moulures uniques, d’inspiration Antique ou encore Art déco ; libre à vous d’imaginer l’ambiance qui correspondra le mieux à votre intérieur.

L’avantage de ce matériau est aussi le fait qu’il puisse être par la suite recouvert de peinture ou de crépis ; un moyen de jouer avec les nuances de couleurs, les matières et la lumière d’une pièce. Vous pouvez par exemple imaginer une inversion des tendances, avec des murs blancs habillés de moulures bleues roi.

À présent, il ne vous reste plus qu’à imaginer un modèle et le réaliser à l’aide de ce matériau unique !