Tour d’horizon sur les tendances en matière de carrelage de cuisine

La cuisine est LA pièce fonctionnelle et conviviale de l’habitation, où la famille aime se retrouver le temps d’un repas entre autres. Pour allier esthétique et hygiène, le carrelage demeure le revêtement idéal pour donne du cachet à la cuisine. Les carreaux sont effectivement connus pour être faciles d’entretien. Mais avant tout, ils ont la capacité de complètement transformer la pièce en véritable petite merveille. Aussi, pour offrir un coup de jeune à sa cuisine, voici les grandes tendances en matière de carrelage, à adopter absolument.

Le carrelage en relief résolument stylé

En matière de décoration de cuisine, le carrelage en relief a le vent en poupe. Ce modèle de carreau vient effectivement sublimer vos murs, pour y apporter une touche moderne et particulièrement stylée. Comme il est possible de voir sur cette page, le carrelage mural de cuisine innove par ses motifs en 3D, un gage d’unicité et d’originalité indéniable. Outre l’aspect esthétique du carrelage en relief, les carreaux 3D offrent également l’impression d’espace et de volume dans la cuisine. Ils présentent aussi l’avantage d’accrocher la lumière, idéal pour une pièce sombre où l’éclairage naturel est insuffisant, voire inexistant.

Carrelage en verre : une valeur esthétique assurée

Les carreaux en verre sont aussi au cœur des tendances de carrelage de cuisine. Ils plaisent notamment en tant que revêtement mural, comme pour créer une crédence de cuisine. Le carrelage favorise une luminance naturelle, excellente pour donner de l’éclat à la cuisine. C’est d’ailleurs cet effet miroir du carrelage qui offre un look contemporain à la pièce. Suivant les envies et le style de décoration recherché pour la cuisine, il convient d’opter pour un carrelage en grès avec effet paillettes mettant la crédence en relief, des carreaux en grès cérame émaillé pour un effet métal très en vogue ou concevoir une mosaïque design et élégante en associant carrelage en verre et inox.

Les carreaux XXL ultra modernes

Pour habiller avec style le sol de la cuisine, le carrelage XXL se caractérise par son côté épuré et design. Les carreaux grands formats développent l’impression d’espace et l’aspect moderne de la cuisine. Disponibles en un large panel de coloris, dimensions et matériaux, ils se veulent faciles à vivre et aident à instaurer une décoration d’intérieur répondant à tous les goûts et aspirations. Le carrelage XXL noir a particulièrement la côte, notamment pour un style chic et moderne. Le revêtement de sol se marie à la perfection à n’importe quelles teintes claires, créant ainsi une ambiance chaleureuse et donnant du caractère à la cuisine.

Les couleurs d’accent investissent la cuisine

Par ailleurs, les couleurs d’accent sur le carrelage investissent également la cuisine pour y apporter une touche de finesse et de style. En partant sur un carrelage neutre agrémenté de carreaux colorés, il est possible de mettre un accent subtil sur le sol de la cuisine. Bien évidemment, il est toujours autorisé d’opter pour un carrelage mural aux couleurs d’accent, notamment rouge, vert ou jaune. Une cuisine aux accents colorés gagne énormément en matière de décoration.