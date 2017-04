Les références proposées pour les chaises de bureau sont innombrables, à s’en perdre. Il n’est par conséquent pas toujours évident de faire son choix. On peut même arriver à s’en demander d’où proviennent ces prix des fois qui vont du « tout au rien ». L’explication, par les soins de Comforium.be.

Pourquoi une chaise de bureau pas chère ?

Les différences de prix proviennent principalement des matériaux employés et des réglages. L’usage fréquent que vous ferez de votre chaise de bureau ou le nombre d’heures passées assis dessus détermineront voter choix. La qualité se base, bien sûr, sur des critères allant du standard au plus élevé ou supérieur.

Les matériaux de la chaise de bureau pas chère

Davantage d’importance sera accordée aux matériaux et aux revêtements. Ces derniers vont du tissu au polyester, au simili cuir, au cuir pleine vachette, etc. Du métal, du bois, du plastique, du polyuréthane sont employés pour la fabrication des pieds, du dossier, de l’assise et du rembourrage. Ils feront la robustesse du produit et détermineront sa durée de vie.

Le rembourrage ou la densité de la mousse s’impose comme un autre critère déterminant de choix. Il est tout de même important de privilégier une mousse qui ne se déforme pas et qui offrira davantage de moelleux !

Les réglages ou les mécanismes de la chaise de bureau

Ils sont au nombre de 4, allant du standard, au basculant centré, au réglage de contact permanent et le système basculant décentré. Ces spécificités permettront de distinguer les différents modèles et le vaste échantillonnage des prix : l’utilisation en nombre d’heures (courte ou prolongée), un dossier basculable et une hauteur ajustable.

Les options suivantes induisent des coûts supplémentaires : l’appuie-tête pivotant, les accoudoirs flexibles et une assise réglables en hauteur. Presque toutes les chaises de bureau sont actuellement pourvues de roulettes. Certains usagers préféreront une chaise de bureau flexible.

Ces petits plus sont particulièrement recommandés, au même titre que les fauteuils de bureau exécutifs, pour de longues séances de réunion et d’écriture.

Astuces pour une chaise de bureau pas chère

Pour soulager et reposer votre dos, vous pouvez ajouter un ou plusieurs coussins sous la nuque. Tout comme pour détendre vos jambes après une dure journée de labeur, vous pouvez les allonger sur un tabouret.

Vous pouvez également utiliser un comparateur de prix. Avec des références égales, il est possible d’obtenir des résultats de prix différents. Une comparaison de prix réalisée grâce à un comparateur vous aidera à trouver le produit correspondant à votre budget.

Vous pouvez aussi faire une recherche en ligne : soit en entrant les références souhaitées et en lançant l’outil de comparaison, soit en triant les chaises de bureau par prix, comme il est possible de le faire chez Comforium.com.