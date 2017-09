Avez-vous le souhait de trouver rapidement un emploi dans l’immobilier à Paris ? Cet article est spécialement pour vous. Vous allez y découvrir des informations sur les métiers dans l’immobilier, les emplois dans l’immobilier les plus recherchés et les adresses à noter pour trouver le métier de votre rêve.

Description des métiers dans l’immobilier

Etes-vous intéressé par un emploi dans l’immobilier en région parisienne? Voulez-vous être mieux informé dans le domaine ? Découvrez les fiches métier suivantes qui précisent, en plus des missions capitales journalières et des qualités requises pour l’exercice des métiers, le niveau d’études nécessaire, les formations pour y parvenir et le salaire moyen des débutants.

Malgré une relative augmentation de prix dans le secteur et des craintes en conséquence de cet échauffement, l’immobilier n’a pas cessé d’être fournisseur d’emplois. Le fait d’être un bon commercial est certainement une qualité requise, mais cela doit dorénavant être renforcé par des connaissances techniques ou juridiques. Les profils de la transaction (diagnostiqueur, négociateur), de la gestion des biens (syndic) et de la promotion (prospecteur d’immeubles) sont très recherchés. Auparavant, les embaucheurs formaient leurs salariés au fur et à mesure de leur mission. Dorénavant, les diplômes sont fortement appréciés et le BTS (bac+2) professions immobilières est une bonne base de départ.

Les emplois dans l’immobilier à Paris très prisés

Dans le domaine de l’immobilier, notamment à Paris, quatre professions ne connaissent pas la crise. Il y a d’abord le conseiller en location dont le métier est extrêmement riche, avec une partie terrain, des aspects administratifs et de la prospection téléphonique. Un conseiller en location doit avoir un BTS et a pour mission de trouver des locataires pour les biens (appartements et maisons) que lui confient des propriétaires.

Il y aussi le syndic avec lequel des visites d’immeubles sont fréquemment effectuées, sans parler des tâches administratives et de gestion de comptes. Il y a ensuite le juriste immobilier qui doit être titulaire d’un diplôme de Master et qui a pour tâches de gérer tous les contrats des négociations commerciales, de négocier avec les locataires les clauses du bail ainsi que les demandes particulières. Il y a enfin le négociateur immobilier, un poste qui constitue le premier pas vers la profession d’agent immobilier. En effet cette dernière est normalisée et la dénomination requiert une carte professionnelle obtenue avec au moins un niveau bac+2. Le négociateur immobilier a pour tâches de trouver des biens à vendre et de convaincre leurs propriétaires de les confier à l’agence.

Les adresses à retenir pour chercher un emploi dans l’immobilier à Paris

Nous avons fait le tour du net pour vous trouver les sites Internet incontournables sur lesquels vous pourrez trouver des offres d’emploi dans l’immobilier à Paris. Parmi ces portails web, il y a d’abord, indeed.fr, un site d’emploi d’une renommée internationale, avec plus de 200 millions de visiteurs dans 60 pays. Il y a aussi cadremploi.fr, un site de recrutement créé en 1990 par un groupe de cabinets de recrutement. Ce site sérieux est fait pour les cadres. Mais il y a également le site recrutimmo.com qui, comme son nom l’indique est un spécialiste dans le recrutement relatif aux métiers de l’immobilier. Ces trois portails Internet, parmi les meilleurs à retenir, ont été choisis pour faciliter votre recherche. N’hésitez pas à consulter leurs offres d’emploi dans l’immobilier.