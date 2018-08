Un spot LED GU10 pour l’éclairage des pièces à vivre

Pour l’éclairage de vos pièces à vivre, vous pouvez choisir un spot LED GU10. En plus d’un éclairage optimal, ce type de lampe a aussi une durée de vie plutôt importante. Il existe des modèles conçus pour l’éclairage d’intérieur.

L’excellence de la technologie LED

Le spot LED GU10 est animé par la fameuse technologie LED. Ce type de lampe comprend des diodes électroluminescentes. Au cœur de ces diodes, une puce LED est placée de façon à amener ces éléments à produire de la lumière. Il suffit alors que le courant électrique passe dans ce système optoélectronique pour que la lampe émette de la lumière.

Le spot LED GU10 a une longue durée de vie. Ce type de lampe dure en effet de 15 000 à 50 000 heures. En optant pour cette lampe, vous n’aurez pas à vous soucier de l’éclairage sur plusieurs années.

La robustesse est au rendez-vous avec un spot LED. Ce type de lampe résiste en effet à des allumages répétitifs fréquents.

Économisez de l’énergie en installant des spots LED GU10 dans vos pièces à vivre. Peu énergivore, ce type de lampe assure une économie minimum de 50% par rapport aux lampes classiques traditionnelles.

Quelques mots sur l’angle d’éclairage

La notion d’angle d’éclairage est importante quand il est question d’utiliser un spot LED GU10. Le principe est simple, lorsque l’angle d’éclairage du spot GU10 est faible, la zone éclairée par la lampe sera moindre mais par contre très éclairée.

Vous pouvez alors recourir à un spot GU10 à zone d’éclairage réduite pour éclairer une zone pour la lecture, le coin salon, le milieu de la chambre, etc… Comme cela, la zone recevant le flux de lumière venant du spot LED sera intensément éclairée mais les zones environnantes seront moyennement sombres.

A vous de voir comment vous allez jouer sur cela afin de parfaire le décor de chaque pièce recevant un éclairage par spot LED GU10. L’angle d’éclairage réduit équivaut à 30° ou 45°. L’angle d’éclairage fera partie intégrante de l’ambiance souhaitée de la pièce.

Vous pouvez également choisir un spot LED GU10 à angle d’éclairage plus important, de 60° à 90° et même plus. Avec ce type de spot LED, la pièce sera éclairée presque dans sa totalité. Seul un petit espace sera légèrement moins éclairé selon le degré d’éclairage choisi. Puisque la surface éclairée par cette lampe est vaste, l’éclairage sera diffus et harmonieux. A vous de définir la puissance d’éclairage qui vous convient dans ce cas-là.

Choix de son spot LED GU10

Pour choisir son spot LED GU10, le design est important. Choisissez-le selon vos préférences et de votre décor. Vérifiez ce qu’il en est de la facilité de l’installation du spot et aussi de sa compatibilité avec votre installation électrique existante.

Vous pouvez également privilégier un spot LED GU10. Vous pourrez ainsi gérer comme il vous sied l’intensité de la lumière. Il vous revient encore de définir s’il vous faut un spot LED GU10 à angle d’éclairage réduit ou large, en fonction de la nature de l’éclairage qui vous convient le mieux.