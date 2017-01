A 29 ans, un canadien nommé Joseph Dupuis, a réalisé sa propre maison container. Cet ingénieur en énergies renouvelables a décidé de poser ses bagages au beau milieu d’une forêt de l’Ottawa, et, plutôt que de s’endetter sur 20 ans, il a construit sa propre maison écologique.

En regardant l’extérieur, on ne s’attend pas à trouver l’endroit aussi charmant. Et pourtant! Il ne faut pas se fier aux apparences.



Une maison container pour 20 000$

Il a donc acquis trois gros containers d’expédition, pour la somme de 3 400$ pièce. Il a ajouté du chauffage par le sol grâce à l’installation de panneaux solaires sur le toit des 3 blocs.

Autosuffisante, sa maison container lui suffit amplement, et reste extrêmement abordable, autant pour son cout d’installation que pour son entretien et ses charges.

L’ingénieur cherche aujourd’hui à développer son idée afin de proposer une solution de logement abordable pour les familles vivant dans la précarité.

17 millions de containers abandonnés en Amérique du Nord

Il existe actuellement 17 millions de containers abandonnés en Amérique du Nord selon les dires de Joseph Dupuis. De quoi reloger des milliers de familles à moindre frais, en réhabilitant ces blocs en espaces chaleureux, à l’image de la maison container de l’ingénieur.

Sans oublier que la maison container attire également de plus en plus de passionnés d’architecture à la recherche de structures innovantes. A New-York, ou au Havre, ce type d’habitation séduit de plus en plus. Pas forcément en raison de son coût abordable, mais parce que cela permet de se créer un intérieur moderne et modulable.

L’idée de Joseph Dupuis s’inscrit donc parfaitement dans le cadre des projets architecturaux de demain, tout en respectant des contraintes actuelles autant financières qu’écologiques.

On ne peut qu’espérer que son projet prenne vie, et qu’il se développe en dehors des frontières canadiennes.