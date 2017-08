Zoom sur le matelas mémoire de forme

Il y a certaines personnes qui aiment les nouveautés et qui cherchent toujours le confort. Pour eux, dormir est le plus grand plaisir qui ne devrait pas être interrompu à cause d’un défaut de fabrication de leur literie. Non parce qu’ils sont paresseux, mais seulement puisqu’ils s’investissent pour vivre dans le bonheur. Si vous êtes l’une de ces personnes, si vous désirez un meuble de haut standing, un matelas mémoire de forme devrait être le bienvenu chez vous.



Qu’est-ce qu’on entend par « matelas mémoire de forme » ?

Il s’agit d’une innovation ingénieuse dans le monde des matelas. Elle se démarque par le fait qu’elle peut s’adapter à toute position de couchage tout en enveloppant le dormeur. D’où son appellation « matelas mémoire de forme ». Ainsi, que vous écartiez vos bras et/ou vos jambes, que vous vous courbiez, quoi que vous fassiez quand vous dormez, rassurez-vous, votre matelas suit parfaitement votre rythme. De ce fait, il témoigne d’une certaine praticité en étant très facile d’utilisation, une fiabilité en termes de confort et de chaleur.

Ce site vous permet de comparer plusieurs matelas et vous pouvez parcourir toute une gamme de matelas mémoire de forme, selon la dimension (rectangulaire ou carré, petit ou grand modèle, épais ou assez épais). Les qualités de la mousse, le poids net, … tous ces critères diffèrent d’un matelas à un autre. Ce qui fait qu’il faut en faire une comparaison minutieuse avant d’en choisir.

En outre, il existe une multitude de marques et de fabricants de matelas de ce genre dont Naturalex, Marckonfort et Abeil AB100. Il faut quand même demander l’avis d’une personne de confiance comme votre proche ou un expert avant de vous lancer pour ne pas vous tromper dans le choix de votre matelas.

Une technologie préservant la dignité humaine

Conformément aux exigences de la NASA, la mousse constituant ledit matelas est fabriqué avec du polyuréthane, une matière visco-élastique, thermo-sensible et d’une durée de vie presque illimitée. De plus, les matériaux d’emballage sont purs et naturels, offrant ainsi la possibilité de se débarrasser de tous les méfaits des composés chimiques. Cela fait qu’un matelas mémoire de forme convient à toutes exigences sanitaires.

Effectivement, il assure un cycle circadien bien stable, une sensation de rafraîchissement et d’être totalement dé-stressé au réveil, ainsi qu’une amélioration de certains systèmes d’homéostasie chez votre corps dont la circulation sanguine et la tension musculaire. Très somptueux, il ne vous laisse pas vous sentir mal à l’aise au petit matin. Encore un plus, avec sa propriété thermo-sensible, il s’adapte aux variations de température de votre chambre. Ainsi, s’il fait trop chaud, son système d’aération intégré réagira ainsi. On dit ainsi qu’il s’agit d’un matelas intelligent.