L’été, nous passons plus de temps à l’extérieur que le reste de l’année.

Chez certains, cet espace devient même une extension de la maison, une nouvelle pièce, en dehors de l’espace couvert.

Une belle façon de redécouvrir son espace est de se le réapproprier, afin d’y accueillir ses amis, ou bien seulement pour s’y asseoir et le contempler en rentrant de sa journée de travail.

Nous avons donc tout naturellement envie de contempler un joli jardin, et non pas un terrain ravagé.

Afin de faire de son extérieur un espace accueillant, voici quelques conseils pratiques.



Comment aménager son jardin?

Réfléchissez en terme de praticité. Si vous avez un tout petit jardinet, y placer trop d’objets risque de vous empêcher d’en profiter pleinement.

Pour les mini-jardins , les balcons ou les terrasses, mieux vaut donc opter pour le strict minimum.

Ainsi, munissez-vous de meubles d’extérieur (cela vous évitera de devoir rentrer chaque objet à chaque ondée).

Une table et des chaises pliantes sont également un bon investissement, puisque cela permet de les ranger quand on n’en n’a pas l’utilité afin d’économiser de l’espace.

En matière de décoration, une guirlande lumineuse extérieure, quelques fanions, des lampes tempêtes et des bougies colorées peuvent donner une allure dynamique, joyeuse ou romantique à votre extérieur.

Tout dépend des couleurs que vus associez mais aussi du style de chaque objet que vous installez.

Attention cependant à ne pas surcharger visuellement l’espace au risque de faire passer votre petit jardin pour une brocante où s’entassent des objets de bric et de broc.

L’équilibre est la clé de la réussite d’un joli espace extérieur.

Comment décorer son jardin?

Si vous avez la chance de bénéficier d’un grand espace extérieur, vous pouvez vous permettre plus d’excentricités.

Pour un jardin dépaysant, investissez dans un joli hamac que vous pourrez accrocher entre deux troncs d’arbre, ou pour une balançoire ou une balancelle à fixer sur une large branche.

Assurez-vous que le support bénéficie tout de même d’assez de force et de stabilité pour ne pas risquer d’accidents.

Vous trouverez de l’inspiration sur les magazines de décoration comme ici.

Pour un jardin zen, une statue Bouddha et une fontaine en pierres peuvent apporter une touche asiatique à votre espace.

Bien entendu, vous auriez tort de négliger les plantes!

Une ambiance tropicale n’est réussie qu’en ajoutant un foisonnement de plante de ce type. Choisissez-les cependant en fonction de la région où vous vivez. Certaines plantes ne sont adaptées qu’à un seul type de climat. Elles peuvent parfois tout à fait s’épanouir en intérieur, mais très mal supporter d’être transportées à l’extérieur der la maison.

Renseignez-vous auprès de jardinerie pour savoir quelles plantes seront les plus appropriées à votre jardin, votre balcon, ou votre terrasse.

Toutes les photos viennent de Pinterest