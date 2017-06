Choisir la bonne literie pour la chambre à coucher

Un sommeil de qualité ne peut s’obtenir qu’avec une bonne literie dans la chambre à coucher. Pour ce faire, il est conseiller de suivre les règles de base qui permettent de s’équiper de façon adéquate.

Penser au confort

Le choix de la literie doit toujours se faire en pensant au confort personnel de chacun. Ainsi, il faut commencer par une literie de taille adaptée aux mensurations et à la morphologie de la personne.

Ensuite, pour qu’elle reste ferme et capable de bien soutenir le corps, la literie doit être changée tous les 10 ans.

Au-delà, non seulement elle perdra une partie de sa souplesse, mais au niveau de l’hygiène, les bactéries se seront installées à cause de l’humidité induite par la transpiration nocturne.

Entre le choix d’un matelas à ressort ou en mousse, tout sera question d’affinité personnelle. De plus, les dimensions et les densités sont variées et permettent de faire le bon choix.

Faire un test

Devant la variété des choix en matière de literie, le mieux est encore d’essayer avant d’acheter. Ce test se fera en adoptant toutes les positions possibles et en couple pour ceux qui dorment à deux.

C’est d’ailleurs en faisant ces tests que l’on arrive à déterminer ses préférences personnelles en termes de confort.

Choisir son sommier

En sachant que le matelas doit former un tout complémentaire avec le sommier, ce dernier fera toute la différence dans votre choix de literie.

Le sommier sert d’amortisseur au poids du dormeur. Il permet ainsi d’allonger la durée de vie du matelas et par la même occasion, assure son aération. Les offres disponibles sur http://www.place-de-la-literie.fr/ le montrent bien. Le sommier, qu’il soit à lattes ou à ressorts, se choisira toujours en fonction du matelas.

Trouver la bonne fermeté

Si la fermeté est synonyme d’un bon sommeil, il est utile de trouver le juste milieu qui assure le confort du dormeur.

Le principe est que le lit doit épouser la forme corporelle, sans créer des tensions au niveau de certaines zones stratégiques comme le bassin ou les épaules.

Une attention particulière doit aussi être donnée à la colonne vertébrale en tant que pilier du corps.

Pour les personnes fragiles du dos ou encore sujettes aux jambes lourdes, il est parfaitement possible de trouver la literie spécialement conçue pour prendre en compte ces fragilités.