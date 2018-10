Comment construire une maison BBC ?

Les maisons BBC font beaucoup parler d’elles depuis quelques années. Elles sont effectivement moins nocives pour l’environnement et offrent de nombreux avantages à leurs propriétaires. Néanmoins, la majorité des particuliers ne connaissent pas les spécificités de ces habitations. Voici quelques informations qui devraient les aider à mener à bien la construction d’un logement à faible consommation d’énergie.

Construire une maison BBC : les principaux points à connaître

Le terme « BBC » signifie Bâtiment Basse Consommation. Les maisons BBC sont donc caractérisées par une très faible consommation d’énergie. Le chauffage reste la première source de dépense énergétique au sein d’une habitation. Construire un logement de ce type consiste à prendre toutes les mesures nécessaires pour limiter les déperditions de chaleur.

Pour ce faire, de nombreuses alternatives s’offrent aux particuliers. L’installation d’un système de ventilation mécanique contrôlée (VMC) permettra de profiter d’un confort optimal. Une VMC double flux chauffera l’air ambiant pendant la saison hivernale. En été, elle peut rafraichir l’air et minimiser l’élévation de la température.

Hormis cette solution, le constructeur doit mettre tout en œuvre pour éviter l’apparition des ponts thermiques. Cela passe notamment par le choix des matériaux de construction. Il est vivement conseillé d’employer des matières naturelles. Il faut absolument incorporer des éléments en bois pour renforcer l’isolation de la bâtisse. C’est pour cela que les professionnels suggèrent aux intéressés de se tourner vers une maison écologique à ossature bois.

Actuellement, il est aussi possible de transformer sa demeure en un bâtiment basse consommation. Pour ce faire, il suffira d’installer les équipements requis. En outre, le propriétaire doit isoler les parties vulnérables à l’aide d’isolants conformes à la réglementation RT 2012.

Améliorer les performances thermiques de sa maison grâce à des isolants écologiques

Comme évoqué précédemment, tout le monde peut transformer son habitation actuelle en une maison BBC. Pour cela, il faudra réaliser une rénovation énergétique. Cela requiert une maintenance minutieuse du système de chauffage ainsi que des travaux d’isolation.

Concernant ce second point, deux choix s’offrent aux propriétaires. Ils peuvent isoler les zones vulnérables soit par l’extérieur soit par l’intérieur.

La première méthode consiste à disposer des panneaux isolant au sur les façades du bâtiment. Cette solution permet de minimiser les déperditions de chaleur de manière homogène. De plus, elle ne réduit pas la surface habitable. La technique par l’intérieur est bien plus simple à mettre en œuvre et elle est également moins coûteuse. Cette approche ne cause aucun dérangement pour les propriétaires et le chantier ne prend pas plus d’une semaine.

L’isolation à fibres de bois, notamment en utilisant le panneau pavatex, est particulièrement conseillée. Le panneau en fibre est l’une des variantes les plus prisées. Ce produit permet d’isoler sa maison par l’intérieur ou par l’extérieur avec facilité. La réussite de ces travaux dépend principalement des isolants employés.