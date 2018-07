Le carrelage a pour utilité de protéger la surface qu’ils recouvrent, tout en apportant un certain style décoratif. Uni ou imprimé, le choix varie selon la couleur de l’habitation ou le goût de chacun. La pose de carrelage est un travail à faire avec prudence pour obtenir un résultat homogène et pour éviter que les carreaux ne se brisent durant la pose ou une fois les joints secs.



Les outils utilisés pour réaliser la pose de carrelage

Pour une pose de carrelage réussi, il ne faut pas négliger le matériel à utiliser. Pour la rénovation d’une maison, les travaux de remplacement de carrelage sont difficiles et demandent beaucoup de précision. C’est la raison pour laquelle il existe un outil spécifique pour chaque étape de la pose. L’essentiel avant tout est d’avoir une paire de genouillères pour se protéger des débris de carreaux usés. La carrelette est idéal pour réaliser des découpes précises. L’utilisateur peut donc choisir entre une carrelette spéciale mosaïque ou un coupe carreaux électrique selon ses besoins. Un peigne à colle denté permet d’étaler parfaitement et régulièrement les colles.

Pour lier efficacement les carreaux, le mortier colle et le mortier de jointoiement sont très utiles. Une auge est un récipient permettant de faire le mélange. Pour poser les carreaux dans le même ordre et pour les aligner, les croisillons et le niveau entrent en jeu.

Pour permettre aux bricoleurs de se déplacer plus confortablement, une règle métallique bien plate est parfaite. Elle permet d’obtenir une surface impeccable. Un kit de nettoyage incluant l’éponge de carreleur est également indispensable. Le carreleur ne devrait pas se séparer de la raclette et d’un mètre du maillet en caoutchouc permettant de bien attacher la colle.

Tout ce qu’il faut savoir sur la réparation et le remplacement de carrelage

Si un ou plusieurs carreaux se sont fissurés, il faut les remplacer, que ce soit pour des raisons esthétiques ou pratiques, puisque les carreaux ébréchés peuvent être dangereux si quelqu’un glisse dessus. Que ce soit pour un carrelage mural ou au sol, le plan de travail doit être bien poli, sec et propre. Pour commencer la réparation ou le remplacement, il est primordial d’ôter les joints des surfaces carrelées. Par la suite, il faut détacher le carreau endommagé à l’aide d’un burin et enlever les colles à l’aide d’une spatule. Il suffit de mettre une colle et ensuite d’insérer les carreaux neufs.

Si jamais les carreaux sont de petites tailles, il faut éviter que les colles dans les carreaux gonflent. Dans ce cas là, il est essentiel de répartir la colle directement à l’arrière des carreaux et attendre qu’elle sèche, c’est-à-dire quelques heures après. Le carreleur doit ensuite poser les joints du carrelage avec le mastic de jointoiement et enlever les bavures avec la raclette. Pour terminer, il suffit d’essuyer le carreau avec une éponge humide.