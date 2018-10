Maison domotique : l’essentiel à savoir pour trouver l’alarme sans fil idoine

La maison intelligente se distingue des habitations classiques par ses systèmes automatisés. Et pour que la sécurité des occupants et des biens soit assurée dans un logement aussi moderne, il est primordial d’installer des moyens de protection adaptés à ces équipements innovants. Bien sûr, l’alarme sans fil est la solution la plus prisée de nos jours. Un large éventail de modèles est d’ailleurs proposé par les fabricants. Cependant, lequel conviendrait réellement pour une maison domotique ? Outre les caractéristiques classiques comme le mode de transmission utilisé ou encore le type et le nombre de détecteurs, quels peuvent être les autres aspects importants à prendre en compte pour dénicher l’alarme autonome idéale ?

Une gestion centralisée du système sécurité dans la maison intelligente

Puisque la centrale est au cœur du fonctionnement d’une alarme, elle est le premier élément absolument à prendre en considération. Actuellement, la centrale peut être dotée de deux types transmission : la liaison RTC et le transmetteur GSM. Dans le premier cas, l’équipement est raccordé directement au réseau téléphonique du logement. Dans le second, la transmission s’effectue via le réseau GSM grâce à la carte SIM insérée dans le dispositif. Certains dispositifs peuvent éventuellement être branchés à une box ADSL. La meilleure option, pour une maison intelligente, serait une solution mixte qui associe ces deux modes de transmission. Cette solution est parfaitement disponible de nos jours et les fabricants se sont assurés de concevoir des modèles d’alarme sans fil à installer soi-même (Plug and Play).

Le fait que la centrale soit équipée d’un transmetteur hybride va optimiser la gestion du système de sécurité en entier. En effet, le matériel pourra être paramétré et piloté à distance sur une seule interface. Une application est généralement mise à la disposition de l’utilisateur pour qu’il puisse tout contrôler via son smartphone ou sa tablette. En cas d’incident, des notifications (alertes push) lui seront envoyées par SMS, e-mail ou via un système d’appel automatique. En outre, il pourra constamment surveiller sa maison intelligente à distance grâce à une caméra IP de vidéosurveillance. Ainsi, le propriétaire peut sauvegarder des vidéos qui lui serviront ultérieurement de preuves en cas de besoin.

La possibilité de créer des scénarios afin d’optimiser le dispositif de protection

Une alarme domotique sans fil devrait permettre à l’utilisateur de créer des scénarios quotidiens qui maximisent la sécurité de l’habitat. Il s’agit d’une fonctionnalité d’utilisation qui fait que les dispositifs vont interagir en respectant un ordre préétabli. Ainsi, en cas d’intrusion par exemple, le système se déclenchera en commençant par les détecteurs et les sirènes, les lumières vont par la suite s’allumer, les volets se referment et la caméra de surveillance enregistre systématiquement tout ce qui se passe dans la maison.

Le scénario peut s’achever par un appel d’urgence automatique ou le déclenchement d’un canon à brouillard. Bien sûr, la création de ces schémas de fonctionnement dépendra du nombre et du type de déclencheurs, mais également de la taille du logement. L’accompagnement d’un professionnel pourra alors être d’une grande aide s’il s’agit d’un grand bâtiment ou d’une maison à configuration complexe.