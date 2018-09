Immobilier d’entreprise : peut-on investir en tant que particulier?

Les particuliers désireux d’investir dans le secteur tertiaire ne pensent pas souvent à l’immobilier d’entreprise. Parfois, ceux-ci pensent que ce secteur n’est dédié qu’aux professionnels de l’immobilier. Et pourtant, ce marché peut s’avérer plus rentable.



Un particulier qui s’apprête à acheter un bien immobilier a, en général, deux objectifs en vue : devenir propriétaire de son propre logement ou acquérir un bien pour un revenu mensuel. Il se tourne alors le plus souvent vers l’immobilier d’habitation. Or, c’est ignorer toute une dimension essentielle et hautement profitable en termes d’avantages, que les spécialistes s’accordent pourtant à encourager : la solution de l’immobilier d’entreprise.

Ainsi, les curieux se posent quelques questions de base, « peut-on investir en tant que particulier ? » ; «que peut apporter de plus l’immobilier d’entreprise aux particuliers désireux d’investir? » ; et surtout « comment faire ? ». D’où la pertinence de ce guide qui explique comment ces particuliers peuvent-ils s’y prendre pour investir dans le marché.

Un marché non abstrait

Un local d’activité est avant tout un immeuble technique conçu pour répondre aux besoins des entreprises. Le prix de ces locaux correspond au coût de réalisation de l’immeuble. L’investisseur préserve ainsi la valeur de son patrimoine et peut espérer voir son investissement s’apprécier. Le second marché est par contre actif et dynamique : en faisant louer le bâtiment, l’investisseur pourra revendre l’immeuble à son locataire comme à un tiers investisseur. Ainsi, libéré de son occupant, le local, grâce à sa polyvalence, intéressera également d’autres exploitants ou investisseurs. Donc gagnants à tous les coups, l’investisseur peut entrer dans une affaire rentable et sécurisée.

Rendement très élevé

La principale raison de préférer l’investissement en immobilier d’entreprise est le rendement, très élevé, de l’ordre de 5 à 8% par an comparé à celui de l’immobilier d’habitation. Ce rendement n’est pas très affecté par les crises. Même le tsunami financier parti en 2008 des États-Unis, touchant la planète économique, n’aura eu que très peu d’impact sur la location des locaux professionnels. On peut dire que les entreprises ne peuvent se passer de bureaux. De plus, les propriétaires ont droit à des revenus supplémentaires grâce à des coûts de gestions réduites (papiers fiscaux, entretiens des locaux,…).

La société civile immobilière

Il y a trois voies pour faire un investissement dans l’immobilier d’entreprise. La première, la création d’une société civile immobilière ou SCI avec des membres de sa famille ou des associés. L’achat et la location ou la revente se fait par le biais de la SCI, sous le régime des revenus fonciers ou le régime des plus-values immobilières privées. Les deux autres voiessont la société civile de placement immobilier, la SCPI, ou l’organisme de placement collectif immobilier, l’OPCI. Ces derniers constituent un placement dont le détenteur espère tirer un bénéfice. Les associés se portent propriétaires d’une fraction d’un patrimoine immobilier et délèguent son achat ainsi que son administration à sa société de gestion. La différence entre la SCPI et l’OPCI est que la dernière est théoriquement moins rentable, due au fait qu’elle inclut une part de valeurs mobilières et de liquidités. Mais elle est également plus exposée au marché boursier.