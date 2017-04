Expert en aménagement d’intérieur : quelles sont ses attributions ?

Si recourir à un professionnel de l’aménagement intérieur semble superflu pour la plupart, il s’avère cependant nécessaire. En effet, il n’est pas faux de penser que pour une décoration de maison personnalisée, il faut l’entreprendre soi-même. Cependant, pour être sûr d’obtenir un résultat impeccable, éviter les pertes de temps et les faux pas, mieux vaut faire appel à un décorateur d’intérieur.

Qu’est-ce qu’un décorateur d’intérieur ?

Une décoratrice d’intérieur est avant tout un expert de l’aménagement intérieur et de la décoration de maison. Son travail consiste à coordonner le décor d’un habitat en fonction de nombreux facteurs. Tout d’abord, les éléments qui y existent déjà : meubles, revêtements muraux, tons, styles, etc. Ensuite, ceux que le propriétaire souhaite garder et enfin ceux qu’il souhaite rénover.

Faire appel à un professionnel de la décoration maison est donc recommander pour tout projet de rénovation intérieure. Qu’il s’agisse de changer de mobilier, de rafraîchir quelques pièces de la maison, de redonner du cachet à la décoration ou simplement de trouver des matériels de décoration de premier choix en magasin de décoration.

Décorateur intérieur : le meilleur conseiller en aménagement intérieur

Le décorateur intérieur est avant tout un conseiller. Il assure une mission de conseil afin de permettre à tout un chacun de repenser l’agencement d’une pièce ou de la totalité d’un logement. Il vous aide ainsi à concrétiser vos idées, vos envies tout en vous orientant et en vous confortant dans vos choix.

En fonction de vos envies et de vos besoins, il vous conseille dans le choix de vos nouveaux mobiliers, des tissus d’intérieurs assortis, des revêtements muraux, des tapisseries, etc.

Il sera également votre meilleur allié lorsqu’il s’agira de trouver un objet de décoration particulier. Grâce à son expérience, il pourra vous conseiller le magasin de décoration adaptée parmi les nombreuses boutiques que l’on peut trouver sur le marché.

Quand faire appel à un spécialiste de la décoration de maison ?

Il est nécessaire de faire appel à un professionnel de la décoration de maison pour :

le changement de destination d’une pièce technique comme une salle de bains ou une cuisine.

le réaménagement d’un espace ou d’une pièce qui touche aux murs porteurs.

tous projets d’extension ou de surélévation.

la gestion d’un chantier d’aménagement intérieur. Entouré de nombreux professionnels confirmés, il peut en effet vous mettre en relation avec les artisans ayant les compétences nécessaires pour réaliser votre projet d’aménagement intérieur.

Un décorateur d’intérieur pour une décoration de maison personnalisée

Un habitat ou une pièce totalement aménagée à votre image… voilà l’un des principaux avantages du recours à un professionnel de l’aménagement intérieur !

A la pointe des dernières tendances et des couleurs du moment, il tiendra compte de vos goûts afin de vous proposer un style de décoration d’intérieur unique sans imposer le sien. C’est le seul professionnel capable de vous proposer des idées de décoration maison correspondant à vos besoins, vos envies, mais aussi et surtout à votre budget.