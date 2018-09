Investissement immobilier : acheter un terrain pour faire construire

Vous vous apprêtez à investir dans l’immobilier. Vous êtes attiré par l’achat d’un terrain pour faire construire.

Le terrain que je convoite est-il constructible pour y bâtir une maison ?

Afin de s’assurer qu’un terrain est constructible, il faut que celui-ci soit situé dans une zone de la commune où le Plan Local d’Urbanisme (PLU) autorise la construction de maisons individuelles. Toutefois, si cette autorisation ne vous est pas accordée, le Règlement National d’Urbanisme peut tout de même vous permettre de construire votre maison selon certaines conditions.

Quel endroit choisir ?

Choisissez votre terrain en fonction de vos habitudes, situation familiale et mode de vie et ce, afin de faciliter vos déplacements quotidiens (travail/loisirs/écoles/commerces/famille)

L’environnement de votre terrain est également essentiel. En effet, ce dernier doit bénéficier d’un environnement actuel ou à venir qui ne doit pas porter préjudice en cas de vente future mais au contraire, qui sera susceptible de favoriser de potentielles ventes par exemple, un terrain boisé, parcelle de forêt. Ces éléments justifient le budget nécessaire à l’achat du terrain.

Pour optimiser au maximum votre choix, localisez d’abord sur une carte l’endroit et les alentours souhaités puis rendez-vous sur place à différents moments de la journée et dans la semaine.

À quel prix acquérir votre terrain ?

Il va s’en dire que plus vous vous éloignerez du centre-ville et de son agglomération plus le prix aura tendance à baisser. Ensuite, il vous faudra avoir une idée précise du prix de construction ainsi que de l’ensemble des frais inhérents à ce projet immobilier. Ne pas hésiter à démarcher de nombreuses banques et ce, pour comparer les taux d’intérêts et à se rendre auprès d’organismes pouvant vous orienter et vous aider.

Ensuite, adressez-vous à des spécialistes de l’immobilier pour entamer vos recherches.

Où trouver des professionnels de l’immobilier du terrain à bâtir ?

Évitez les sites de particulier à particulier sur internet et dirigez-vous vers la mairie pour un terrain en particulier. En effet, les mairies et DDE peuvent vous informer si un terrain est déclaré constructible et vous donner les coordonnées des propriétaires de terrain susceptibles de vouloir vendre.

Les promoteurs, constructeurs de maison dont l’acquisition de terrain est le cœur de métier sauront vous guider dans cet achat. Enfin, ne négligez pas non plus, les notaires et géomètres pouvant vous renseigner sur la constructibilité d’un terrain.