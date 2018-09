Parasol : quel modèle pour un balcon d’appartement ?

Quand viennent les beaux jours, vient aussi le besoin d’un parasol pour se protéger des rayons solaires sur son balcon. Or, ce petit espace doit accueillir le modèle de parasol le plus adapté, celui qui va vous procurer au mieux un moment exotique sur votre balcon.

Parasol : droit, déporté ou adossé ?

Généralement, c’est le lieu et l’espace qui vont accueillir le parasol qui définissent le choix du modèle. En passant, tous les formes, les couleurs et les modèles de parasol sont visibles sur le site e-commerce Jardin-en-terrasse.com. Mais en théorie, il faut choisir un parasol qui déploie une toile de grande envergure et qui est doté de la forme géométrique la plus adaptée à son balcon. Sur le marché, il existe trois formes de parasol : les parasols droits, les parasols déportés et les parasols adossés.

Parasol droit

Il s’agit du modèle le plus commun sur le marché. L’idéale pour ce genre de parasol c’est lorsqu’ils protègent une table placée sur un balcon. En effet, il va se placer au milieu du plateau de la table, dans un socle prévu spécialement à cet effet. Lorsque vous allez opter pour ce genre, vous devriez rechercher un modèle inclinable, un modèle qui vous permettra de suivre le mouvement des rayons du soleil tout au long de la journée.

Parasol déporté

C’est le type de parasol qui connait actuellement le plus de succès. Pourquoi ? Parce que ces parasols déportés procurent beaucoup de mobilité (360°), sont faciles à ouvrir (à l’aide d’une manivelle) et offrent une importante zone d’ombrage.

Parasol adossé

Pour un balcon d’appartement, le parasol adossé semble être le plus pratique, surtout lorsqu’on dispose de peu de place. Il a l’avantage de se placer sur le mur extérieur et d’offrir une mobilité de 180°.

La structure du parasol

La majorité des structures des parasols sont faites en aluminium ou en bois. Si vous voulez garantir un effet authentique, le mieux serait d’opter pour un parasol doté d’une structure en bois. En revanche, pour produire un style plus contemporain vous pouvez choisir un modèle aux structures en aluminium.

En outre, bien qu’un parasol en bois soit plus robuste, plus lourd et plus résistant, sa structure nécessite beaucoup d’entretien qu’un parasol en aluminium. En effet, contrairement à l’aluminium le bois doit être huilé et traité de temps en temps pour pouvoir être capable de résister aux intempéries.